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İş dünyası CEO Club'da 2022 beklentilerini değerlendirdi

- Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy:- "TÜSİAD'ın araştırmasına göre, 2020'de ülkemizde dijitalleşme yatırımları yüzde 35 arttı. Bugünkü ekonomik duruma ve geleceğe baktığımızda, şirket verimliliğini artırmak için dijitalleşmenin ana unsur olduğunu düşünüyoruz"

Ekonomi 25.10.2021, 14:54
İş dünyası CEO Club'da 2022 beklentilerini değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) araştırmasına göre, 2020'de ülkemizde dijitalleşme yatırımları yüzde 35 arttı. Bugünkü ekonomik duruma ve geleceğe baktığımızda, şirket verimliliğini artırmak için dijitalleşmenin ana unsur olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit, dijitalleşmenin gücüyle iş dünyasının liderlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Online platformda gerçekleşen CEO Club'da iş dünyası temsilcileri 2021 yılı değerlendirmesini yaparak, 2022 beklentilerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini, bu şekilde hem yerel hem global rekabette bir adım önde olabileceğini aktardı.

Aksoy, TÜSİAD'ın araştırmasına göre, 2020'de Türkiye'de dijitalleşme yatırımlarının yüzde 35 arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın geçirdiği zor dönemlerde, yatırımların hız kesmediği alanların en başında dijitalleşme geliyor. Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşme ile büyüyebileceğini, yerel ve global rekabette bir adım önde olabileceğini gördük. Bugünkü ekonomik duruma ve geleceğe baktığımızda, şirket verimliliğini artırmak için dijitalleşmenin ana unsur olduğunu düşünüyoruz. Günümüzde dijitalleşmede üç önemli konudan bahsediyoruz, birincisi ‘bağlantı’ yani 5G gibi teknolojilerle interneti daha etkin kullanabilmek, ikincisi ‘bulut teknolojileri’, üçüncüsü ‘yapay zeka’.

Bu üç teknolojiyi ne kadar etkin kullandığımız hem şirketlerimizi hem tüketicimizi ne kadar dönüştürdüğümüzün ve başarımızın belirleyicisi olacak. Yaptığımız her işte bu üç teknolojiyi kullanıyor olmak verimimizi artırırken tüketici ihtiyaçlarına da daha iyi cevap vermemizi sağlayacak. Bağlantı, internet altyapısı, bulut teknolojileri ve yapay zeka geleceğe giden yolda oldukça önemli."

IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapındaki dijital dönüşüm yatırımlarının önümüzdeki 4 yılda 7,4 trilyon doları aşacağını bildiren Aksoy, araştırmalara göre önümüzdeki dönemde oyun değiştirici unsurun dijital servisler olacağını aktardı.

Etkinlik kapsamında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen "CEO Agenda 2022" panelinde ise Akkök Holding CEO'su Ahmet Dördüncü, Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar, Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü ve Tosyalı Holding CEO'su Dr. Suhat Korkmaz, 2021 yılını değerlendirirken 2022 beklentilerini paylaştı.


#CEO Club Online Summit #Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy
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