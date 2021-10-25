banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beklenen zam geldi
Beklenen zam geldi
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor

İş dünyası CEO Club’da 2022 ajandasını konuştu

Online platformda gerçekleşen CEO Club Online Summit’te iş dünyasının 2022 yılı beklentileri ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, pandemi sonrası şirketlerin dijitalleşme yatırımları hakkında bilgi verdi.

Ekonomi 25.10.2021, 17:04
İş dünyası CEO Club’da 2022 ajandasını konuştu

Online platformda gerçekleşen CEO Club Online Summit’te iş dünyasının 2022 yılı beklentileri ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, pandemi sonrası şirketlerin dijitalleşme yatırımları hakkında bilgi verdi.

Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit, dijitalleşmenin gücüyle iş dünyasının liderlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Online platformda gerçekleşen CEO Club’da Türkiye’nin en büyük holdinglerinin CEO’ları 2021 yılı değerlendirmeleri ve 2022 beklentileri ele alındı.

CEO Club Online Summit’in açılış konuşmasını Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy gerçekleştirdi. Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini ve hem yerel hem global rekabette bir adım önde olabileceğini söyleyen Aksoy, TÜSİAD’ın araştırmasına göre, 2020’de ülkemizde dijitalleşme yatırımlarının yüzde 35 arttığını aktardı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘CEO Agenda 2022’ panelinde ise Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ve Tosyalı Holding CEO’su Dr. Suhat Korkmaz, 2021 yılını değerlendirirken 2022 beklentilerini paylaştı.

“Şirket verimliliğini artırmak için dijitalleşmenin ana unsur olduğunu düşünüyoruz”

Dijitalleşmeye vurgu yapan Engin Aksoy, şunları söyledi: “Dünyanın geçirdiği zor dönemlerde, yatırımların hız kesmediği alanların en başında dijitalleşme geliyor. Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşme ile büyüyebileceğini, yerel ve global rekabette bir adım önde olabileceğini gördük. Bugünkü ekonomik duruma ve geleceğe baktığımızda, şirket verimliliğini artırmak için dijitalleşmenin ana unsur olduğunu düşünüyoruz. Günümüzde dijitalleşmede üç önemli konudan bahsediyoruz: Birincisi, ‘bağlantı’ yani 5G gibi teknolojilerle interneti daha etkin kullanabilmek, ikincisi ‘bulut teknolojileri’, üçüncüsü ‘yapay zeka’. Bu üç teknolojiyi ne kadar etkin kullandığımız hem şirketlerimizi hem tüketicimizi ne kadar dönüştürdüğümüzün ve başarımızın belirleyicisi olacak. Yaptığımız her işte bu üç teknolojiyi kullanıyor olmak verimimizi artırırken tüketici ihtiyaçlarına da daha iyi cevap vermemizi sağlayacak. Bağlantı, internet altyapısı, bulut teknolojileri ve yapay zeka geleceğe giden yolda oldukça önemli.

TÜSİAD’ın araştırmasına göre, 2020’de ülkemizde dijitalleşme yatırımları yüzde 35 arttı. IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapındaki dijital dönüşüm yatırımları önümüzdeki 4 yılda 7,4 trilyon doları aşacak. Araştırmalar, bize önümüzdeki dönemde oyun değiştirici unsurun dijital servisler olacağını söylüyor. Pandemi öncesi şirketimizin yeni müşteri alımlarının yaklaşık yüzde 20’si dijitalden geliyordu. Pandemide, Nisan-Mayıs 2020 aylarında, bu oran yüzde 50’lere çıktı. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık yüzde 30. Bu, önemli bir değişim. Bu durum, dijital servislere ilgiyi de artırdı. Örneğin, Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,2 milyon oldu. Yanımda uygulamasını kullanan müşteri sayımızda yaklaşık yüzde 20’lik artış yaşandı. Operatör olarak, geleceğin dijital servislerde olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz.”

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2