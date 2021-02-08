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İş dünyası, CEO Club’da 2021 beklentilerini konuştu

CEO Club Online Summit’te iş dünyasının 2021 yılı beklentileri ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, geleceğe yönelik öngörüleri ve şirket olarak gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Ekonomi 08.02.2021, 14:05
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İş dünyası, CEO Club’da 2021 beklentilerini konuştu

CEO Club Online Summit’te iş dünyasının 2021 yılı beklentileri ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, geleceğe yönelik öngörüleri ve şirket olarak gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit, iş dünyasının liderlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online plaftforma taşınan CEO Club’da Türkiye’nin en büyük holdinglerinin CEO’ları 2020 yılı değerlendirmeleri ve 2021 beklentileri ele alındı.

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün hoşgeldiniz konuşmasıyla başlayan toplantıda, açılış konuşmasını Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy gerçekleştirdi. Her alanda dijitalleşen bir dünyada yaşandığını söyleyen Aksoy, geleceğe yönelik öngörülerini ve Vodafone Türkiye olarak gelecek planlarını aktardı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ise Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Anadolu Grubu CEO’su Hurşit Zorlu, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ve Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, 2020 yılını değerlendirirken 2021 beklentilerini paylaştı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, dijitalleşmenin işletmeler için çok daha önemli bir hale geldiğini söyleyerek, "İşletmeler, yeni normale hızla uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çekti. IDC’nin tahminlerine göre, 2023’e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,8 trilyon doların üzerinde yatırım yapılacak. Dijitalleşme, her sektörde olduğu gibi üretimde de ezberleri bozuyor. Tüm dünyada üretim sektörü dijital bir sıçramaya hazırlanıyor. Bu sıçramada en önemli rollerden birini 5G oynayacak. STL Partners’ın araştırmasına göre, 5G’nin sunacağı faydalar, global üretim sektöründe 2030 yılına kadar 740 milyar dolarlık bir değer oluşturacak. Şirket olarak, dünyada dijitalleşmenin lider markalarından biriyiz. Avrupa’nın en büyük mobil ve sabit ağ operatörü, dünyanın ise lider IoT sağlayıcısı konumundayız. Grubumuz, Avrupa’da 7 ülkede 5G şebekesini devreye aldı. Diğer yandan, 50’yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat veriyoruz. Bu güçlü global birikimi 15 yıldır Türkiye’ye de taşıyoruz. Hedefimiz, ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı işletmelerle işbirliği içinde gerçekleştirmek. Her zaman yaptığımız gibi, önümüzdeki dönemde de global teknolojilerimizi yerel deneyimlerimizle harmanlayarak oluşturduğumuz, uçtan uca dijitalleşme sağlayan çözümlerimizle işletmelerin yanında olacağız. Her ölçekten işletmenin teknoloji ortağı olarak, dijitalleşme adımlarında onlarla beraber yürümeyi sürdüreceğiz" dedi.
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