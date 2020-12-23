İş Bankası’nın satranca verdiği destek 15’inci yılında

İş Bankası’nın Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ana sponsorluğunun 15’inci yılına özel düzenlenen etkinlikte, dünyaca ünlü kadın satranç sporcusu büyükusta (GM) Judit Polgar, 7-18 yaş Türkiye Şampiyonu kızlarla simultane gösteri maçında bir araya geldi. Azerbaycanlı büyükusta Shakhriyar Mamedyarov ile Türk büyükusta Vahap Şanal arasında dostluk maçı yapıldı. Satrançta 15 yıl içerisinde, 25 bini aşkın satranç sınıfı açıldı, lisanslı sporcu sayısı 1 milyona yaklaştı, uluslararası arenada elde edilen madalya sayısı 490’a yükseldi.

Türkiye İş Bankası, satrancın ülkemizde yaygınlaşması amacıyla 2005 yılından bu yana Satranç Federasyonu’na (TSF) destek veriyor. Bankanın Federasyonun ana sponsorluğunu üstlenmesinin 15’inci yılı vesilesiyle İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve TSF Başkanı Gülkız Tulay’ın katılımlarıyla online bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Azerbaycanlı büyükusta Shakhriyar Mamedyarov ile Türk büyükusta Vahap Şanal’ın yaptığı dostluk maçı berabere sonuçlandı. Judit Polgar’ın kız sporcularla gerçekleştirdiği simultane maçta Gülenay Aydın ve Elif Naz Akat berabere kalmayı başaran isimler oldu.

“15 yıldır satranca gönül verdik”

Adnan Bali, etkinlikte yaptığı konuşmada, Federasyon ile yürüttükleri işbirliğinin sponsorluğun ötesinde olduğunu vurgulayarak, “15 yıldır gönül verdiğimiz bu alanda satranç camiasıyla adeta büyük bir aileye dönüştük. Satrancın çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkısından dolayı, bu alandaki desteğimizi bir anlamda ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza yaptığımız yatırım olarak değerlendirdik. Ne zaman bir çocuk satranç ile tanışsa, bir öğrencimiz satrançta başarılı bir sonuç alsa bundan büyük gurur duyduk. Satrancın ülkemizde kitleselleştiğini gördükçe, ne kadar güzel bir iş yaptığımızı daha da iyi anladık” dedi.

Federasyon ile işbirliğinden bu yana, Gençlik ve Spor Bakanlığının da katkılarıyla, Türkiye’nin satrançta kat ettiği mesafenin rakamlara da yansıdığını vurgulayan Bali, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Satrançta çocuklarımız gurur duyduğumuz ve göğsümüzü kabartan pek çok başarı elde etti. İşbirliğimiz başladığında uluslararası turnuvalardan aldığımız madalya sayısı 10 civarındayken, şu anda 490 oldu. Lisanslı sporcu sayısında da 1 milyona ulaşmak üzereyiz. Bunlar rakamlardan öte satrancın çocuklar, gençler, ebeveynler arasında her geçen gün gittikçe daha da yaygınlaştığını göstermesi bakımından memnuniyet verici. Bunun arkasında müthiş bir çaba, disiplin var. Ülkemizin satranç sporunda sergilediği başarıda emeği bulunan Sn. Gülkız Tulay başta olmak üzere, tüm Federasyon yöneticilerini, ekibini ve sporcularımızı tebrik ediyorum.”

Satranca verdikleri destek kapsamında Federasyon ile birlikte ülkenin dört bir yanında satranç sınıfları da açtıklarını hatırlatan Bali, şöyle konuştu: “Türkiye’nin dört bir yanında 25 bini aşkın satranç sınıfı açtık. Sadece büyük şehirlerde değil Anadolu’nun köylerinde, kasabalarında da bu ilginin, alakanın aynı şekilde sürdüğünü görmekten ve her geçen gün daha fazla çocuğumuzu satranç ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” .

“Birlikte çok güzel bir hikâye yazdık”

Törende konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, 15 yıl önce çıkılan bu anlamlı yolda büyük bir başarıya imza atıldığını kaydederek, “Türkiye İş Bankası ile çok güzel bir hikaye yazdık. Birlikte büyüttüğümüz bu güzel hikaye, doğudan batıya satrançla kendilerine yepyeni birer dünya kuran kocaman yürekli gençlerin de yansıması oldu. Türkiye’yi satranç ülkesi haline getirdik. Yürüttüğümüz özel projelerle, sayısız eve, sayısız okula girdik, dezavantajlı çocuklarımıza nefes olduk. Dokunduğumuz hayatları değiştirdik. Satranç sevgisini yaydık, hayalleri, hedefleri büyüttük. Alt yapıya yaptığımız yatırımlarla geleceğe yatırım yaptık ve hızla büyüdük. Uluslararası arenada sayısız başarıya imza attık. Sadece sportif anlamda değil sporcularımızın özel hayatlarındaki başarılarına da katkı sağladık. Çok sayıda sporcumuz bugün satrançtaki başarılarından dolayı özel okullarda tam burslu olarak eğitimlerini sürdürüyorlar” dedi.

Türk satrancında son 15 yılın rakamlarına bakıldığında, bu işbirliğinin başarısının daha net ortaya çıktığını kaydeden Tulay, şunları söyledi: “2005 yılında 30 bin lisanslı sporcumuz vardı. Bugün ise Türk Satrancı, 962 bin 121 lisanslı sporcu ile tüm spor federasyonlarının önünde yer alıyor ve 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşma hedefimiz için de gün sayıyoruz. Antrenör sayımız 7 binden 86 bin 959’a, kulüp sayısı 600’den 2 bin 212’ye, hakem sayımız bin 738’den 11 bin 196’ya ulaştı. Ünvanlı sporcu sayımızı 39’dan 199’a çıkardık. Satrançta sporcuların yaşadığı en büyük onur olan ‘büyükusta’ sayımız 1’den 12’ye ulaştı. Şu anda FIDE listesinde Türk satrancı ‘büyükusta’ların yanısıra 2 kadın büyükusta, 28 uluslararası usta, 5 kadın uluslararası usta, 70 FIDE ustası, 15 kadın FIDE ustası, 43 usta adayı, 24 kadın usta ile temsil ediliyor. Bu süreçte 24 dünya şampiyonluğu, 30 dünya ikinciliği ve 38 dünya üçüncülüğünün yanı sıra 68 Avrupa şampiyonluğu, 67 Avrupa ikinciliği ve 55 Avrupa üçüncülüğü elde edildi. Uluslararası turnuvalarda toplam 490 madalya kazandık. 2012 yılında 42. sırada tamamlandığımız olimpiyatlarda 2016 yılında 6’ıncı olarak tarihimizin en önemli derecesini elde ettik. Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası’nda A Milli Takımımız, dünya devlerinin karşısında sergiledikleri performansla, ‘invincible-yenilmez Türkiye’ dedirtti. Dünyanın satrançta en güçlü 5 ülkesi arasında yer aldık ve tarihi bir başarıya imza attık.”

Türkiye İş Bankası ile Türk satrancı adına doğru hamlede buluştuklarının altını çizen Tulay, “15 yıl boyunca çok güçlü ve iyi bir takım olduk. Satrancın değiştirdiği hayatlar, bu ülkenin aydınlık geleceği oluyor. İşte Türkiye İş Bankası ile kurduğumuz bu önemli işbirliğinde en büyük başarımız da bu zaten. Bize verdikleri bu anlamlı destek nedeniyle Sayın Genel Müdürümüz Adnan Bali başta olmak üzere bu yolda emeği olan tüm Türkiye İş Bankası ekibine yürekten teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ünlü Usta Polgar satrancın başarılı kızlarıyla buluştu

Etkinliğe, dünyaca ünlü satranç sporcusu ‘kadın büyükusta’ Judit Polgar da katıldı. 12 yaşında FIDE Top 100 listesine giren en genç sporcu unvanını kazanan, 16 yıl gibi uzun bir süre dünyanın bir numaralı kadın satranç oyuncusu olan, kariyeri boyunca Kasparov da dahil olmak üzere büyükustalar karşısında sayısız zafere imza atan Polgar, 7 - 18 yaş Türkiye Satranç Şampiyonu olan sporcu kızlarla simultane gösteri maçında bir araya geldi. Gülce Deniz Aktaş, Tuana Abak, Kayla Nil Zeybek, Rengin Aslan, Elvin Esma Büyük, Elif Zeren Yıldız, Ecrin Efsa Büyük, Gülenay Aydın, Gülce Nehir Kara, Azra Ece Koç, Defne Sade, Sude Hereklioğlu, Handenur Sahin, Esma Doğa Duran, Çisel Anaçoğlu, Safiye Öykü İnce, Hayrun Nisa Şahin, Büşra Özbek, Işıl Can, Elif Naz Akat’an oluşan başarılı kız sporcularla çekişmeli ve renkli bir mücadelenin sergilendiği bu özel maça, ünlü satranç yorumcusu uluslararası usta Can Arduman da analizleriyle eşlik etti.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca; dünyada 9. sırada yer alan Azerbaycanlı ünlü büyükusta Shakhriyar Mamedyarov ile Türkiye’nin en genç büyükustalarından başarılı milli sporcu, 2019-2020 Türkiye Satranç Şampiyonu Vahap Şanal da heyecanla izlenen bir gösteri maçı gerçekleştirdi.