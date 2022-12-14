İş Bankası’nın Genel Müdür Yardımcılığına atama

İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Celayir atandı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında, Gaziantep Kurumsal Şube Müdürü Mehmet Celayir’in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Yapılan açıklamaya göre Mehmet Celayir, 1996 yılında İş Bankası Elazığ Şubesi’nde memur olarak göreve başladı. Şube Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcılığı, Kredi Bölge Müdürlüğü, Ticari Şube Müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2017 yılında Ticari Bankacılık Satış Müdürü olarak atandı. Mehmet Celayir, Temmuz 2020’den bu yana Gaziantep Kurumsal Şube Müdürlüğü görevini sürdürüyordu.