İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 1,29 trilyon TL’ye ulaştı

Türkiye İş Bankası, Eylül 2022 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2021 yıl sonuna göre yüzde 39,3 artışla 1,29 trilyon TL’ye yükseltti. Aynı dönemde nakdi kredi hacmini 711,6 milyar TL’ye, gayrinakdi kredi hacmini 229,3 milyar TL’ye çıkaran bankanın, ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 940,9 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye İş Bankası, 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, Eylül 2022 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2021 yıl sonuna göre yüzde 39,3 artışla 1,29 trilyon TL’ye yükseltti. Aynı dönemde nakdi kredi hacmini 711,6 milyar TL’ye, gayrinakdi kredi hacmini 229,3 milyar TL’ye çıkaran bankanın, ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 940,9 milyar TL’ye ulaştı.

Bankanın toplam mevduat hacmi, Eylül 2022 döneminde 837,7 milyar TL olarak gerçekleşti. TP mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 93,5 oranında artarak 324,3 milyar TL’ye yükseldi. Banka, uluslararası kredibilitesinin bir sonucu olarak kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ederek, pasiflerinin vadesini uzattı. Seküritizasyon programı kapsamında kadın girişimciler, yenilenebilir enerji yatırımları ile konut finansmanında kullandırılmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) 227 milyon dolar tutarında kaynak sağladı. İş Bankası bu dönemde ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 100 milyon dolar tutarında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmanında kullanılmak üzere 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Özkaynak büyüklüğü 146,7 milyar TL

Kaynak temininin yanı sıra, plasman politikalarında da sürdürülebilirliği önceliklendiren İş Bankası, entegre bir enerji portföyü oluşturmak amacıyla İş Enerji Yatırımları A.Ş.’yi kurdu. Bu dönemde, tarım alanındaki sürdürülebilirlik faaliyetlerine de devam eden banka, İmece Çalıştayları’nın ilkini “su” temasıyla düzenledi.

Yılın ilk 9 ayında 38 milyar TL düzeyinde net kâr elde eden bankanın, sermaye yeterlilik oranı yüzde 22,1 seviyesinde gerçekleşirken, özkaynak büyüklüğü de 146,7 milyar TL’ye yükseldi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2024 yılında 100. yaşını kutlayacak olan bankanın yaklaşık bir asırdır Türkiye’nin iktisadi gelişimine katkı sunduğunu vurgulayarak, “Sağlam finansal yapımızın desteği ve kaliteli hizmet sunumumuzla sağlıklı büyüme stratejisini kararlılıkla uygulayarak, ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.