İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 1,15 trilyon TL’ye ulaştı

İş Bankası, aktif büyüklüğünü Haziran 2022 itibarıyla, yıl sonuna göre yüzde 23,7 artırarak 1,15 trilyon TL seviyesine yükseltti.

Türkiye İş Bankası, 2022 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, aktif büyüklüğünü Haziran 2022 itibarıyla, yıl sonuna göre yüzde 23,7 oranında artırarak 1,15 trilyon TL seviyesine yükseltti. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2022 yılının ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “İş Bankası, 100 yıla yakın tecrübesiyle toplumdan kazandığını tekrar topluma kazandıracak bir anlayışla, bütün paydaşlarına değer oluşturmak gayesiyle faaliyet göstermeye devam ediyor. Her zaman olduğu gibi, bu dönemde de ekonomimize desteğimizi sürdürerek, kaynaklarımızı ülkemiz için tahsis etmeye devam ettik” dedi.

Ekonomiye toplam 876 milyar TL kaynak sağladı

Bankanın aktifinde ağırlıklı paya sahip olan nakdi kredi hacmi Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılsonuna göre yüzde 26,8 artarak 652,1 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise aynı dönemde yüzde 15,8 artarak 223,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece, İş Bankası’nın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 876 milyar TL düzeyine ulaştı. Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, ürün yelpazesi ve hizmet sunumuyla tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan bankanın toplam mevduat hacmi Haziran 2022 döneminde 737,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken, TP mevduat hacmi yıl sonuna göre yüzde 45,6 oranında artarak 244,1milyar TL seviyesine yükseldi.

Banka, 2022 yılının ilk yarısında yurt içi piyasalarda toplam 6,5 milyar TL menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi, uluslararası piyasalarda ise 774 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi edindi.

Özkaynak büyüklüğü 124,8 milyar TL’ye ulaştı

Banka, Haziran sonu itibarıyla toplam aktif, toplam kredi, toplam mevduat ve vadesiz mevduat kalemlerinde özel bankalar arasında ilk sıradaki yerini korurken, finansal performansını ileri bir seviyeye taşıdı. Yılın ilk 6 ayında 23 milyar TL düzeyinde kar eden bankanın özkaynak büyüklüğü 124,8 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 20,9 seviyesinde gerçekleşti.

‘Geleceğin Bankası’ olma vizyonu çerçevesinde teknolojiye yatırım yapmaya ve süreçlerini dijitalleştirerek müşterilerine kolay, hızlı ve güvenli deneyimleri sunmaya devam eden banka, uluslararası çapta finans ve bankacılık alanındaki en itibarlı yayınlardan biri olan Euromoney’nin düzenlediği Awards for Excellence ödüllerinde, Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyi dijital bankası ödülüne layık görüldü.

Tarıma stratejik öncelikleri arasında yer veren banka; bu dönemde, teknoloji, finans ve tarımı entegre ederek yenilikçi ürünler oluşturma hedefiyle ilk Tarım İhtisas Şubesini hayata geçirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi ve kadın girişimcilerin desteklenmesini temel prensipleri arasında belirleyen banka ayrıca, Birleşmiş Milletler’in de paydaşları arasında yer aldığı “Girişimde Kadın Gücü” projesiyle bu alandaki inisiyatiflerine bir yenisini daha ekledi. Banka, sürdürülebilirlik odaklı stratejisinin bir yansıması olarak, iklim pozitif ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı ilk olimpiyat niteliğindeki Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi destekçisi oldu.