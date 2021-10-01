İş Bankası’na Sardis Ödülleri’nde 17 ödül birden

İş Bankası, Sardis Ödülleri’nde, Türkiye’nin iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı yatırım fonu olan “İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu” ile büyük ödüle layık görüldü. Banka, ayrıca, “Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu”, “Yılın Finansal Teknolojileri En Yenilikçi Kullanan Kuruluşu”, “Yılın En Sorumlu Finansal Kuruluşu” ödüllerinin de sahibi oldu.

İş Bankası, finans sektöründeki yenilikçi projeleri ve pazarlama başarılarını ödüllendirmek üzere düzenlenen Sardis Ödülleri’nde, Türkiye’nin iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı yatırım fonu olan “İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu” ile ödüle layık görüldü. Banka, ayrıca, “Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu”, “Yılın Finansal Teknolojileri En Yenilikçi Kullanan Kuruluşu”, “Yılın En Sorumlu Finansal Kuruluşu” ödüllerinin de sahibi oldu.

Sardis Ödülleri’nde banka sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, finansal teknolojiler, girişimcilik, yapay zeka alanlarında hayata geçirdiği projelerle 4 büyük ödül, 8 Altın Sardis, 5 Gümüş Sardis olmak üzere toplam 17 ödül aldı. Ödül törenine İş Bankası Genel Müdür Yardımcıları Yalçın Sezen ve Ebru Özşuca katıldı.

Törende konuşan Yalçın Sezen, Türkiye’de finans sektörünün inovasyon, pazarlama, satış ve dijital dönüşüm konularında öncü ve yenilikçi çalışmalarıyla dünyaya örnek olan başarılı bir performans sergilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bankada ‘iki elli’ organizasyon dediğimiz bir anlayışa sahibiz. Bir elimizle bugünün gereklerini, bilanço sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Diğer elimizle ise geleceğe yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem bugünü hem de geleceği birlikte yönetiyoruz. Biz bu anlayışı uzun zamandır sürdürüyoruz. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun bizim geleceğe yönelik yaptığımız çalışmalar durmuyor, durmayacak. Sardis’te aldığımız ödülleri, bu anlayışımızın güzel bir sonucu ve doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi olarak görüyorum".

“Bin 200 yatırımcının katıldığı Fonun büyüklüğü 23 milyon TL’ye ulaştı”

Ebru Özşuca da törendeki konuşmasında, ekonomik hayatta kadınların daha fazla değer oluşturmasının önünü açmak, kadınların istihdam ve yönetimde daha fazla söz sahibi olmalarına imkân verecek araştırmaları desteklemek üzere hayata geçirdikleri ve Sardis tarafından büyük ödüle layık görülen “İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu”na ilişkin şunları söyledi: “Kuruluşundan bu yana kadınların ekonomideki yerini destekleyen bir anlayışla hareket eden bankamızda, fırsat eşitliği kurumsal kültürümüzün temelini oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) benimseyen bir kurumuz ve kadınların işgücüne katılmaları, yönetimde söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Fona ilk yatırımı 10 milyon TL ile biz yaptık. Çok kısa sürede bin 200 yatırımcının Fon’a katılması ve Fon büyüklüğünün bugün 23 milyon TL’ye ulaşması, kadınlara fırsat eşitliği sağlayan şirketlerin desteklenmesi amacında bizi ayrıca umutlandırdı".

Kadınların iş yaşamına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı “İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu”, Bankanın iştiraki İş Portföy Yönetimi A.Ş. ve Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliğiyle, 2021 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yatırımcılara sunuldu. İstihdamda kadınlara daha çok ve eşitlikçi bir şekilde yer açan, kadınların yönetimde söz sahibi olmasını önemseyen şirketlerin yurt içi ortaklık paylarına yatırım yapan Fon’dan elde edilen gelirin yarısının KOÇ-KAM ile yapılacak araştırmalara ve bursiyerlere aktarılması; böylelikle kadın araştırmalarının geliştirilmesi ve kadın liderliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Fon’a dahil edilen şirketlerin seçiminde yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma, yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma, KOÇ-KAM danışmanlığı kapsamında oluşturulan diğer halka açık bilgilerin içeriğini sağlama gibi kriterler dikkate alınıyor. Kadın çalışan oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olması, aile iş yaşamı dengesinin gözetilmesi, cinsiyet eşitliği ve eşit ücret politikalarının benimsenmesi, işe alım süreçlerinde eşitlikçi yaklaşımın benimsenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine destek sağlanması KOÇ-KAM tarafından belirlenen ölçütlerden bazılarını oluşturuyor. İş Bankası, Fon’dan elde ettiği fon yönetimi gelirinin yüzde 50’sini “KOÇ KAM UNESCO Kürsüsü-İş Bankası Kadın Araştırmaları ve Kadın Liderliği” Burs Programı’na bağışlayacak.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Sardis Ödülleri’nde projeler 4 ana başlık ve 14 kategoride incelendi. Projeler, finans sektörünün üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve araştırmacılardan oluşan jüri tarafından projenin stratejik düşüncesi, sunulan çözüm, elde edilen sonuçlar ve hedeflenen başarıya ulaşması kriterleri çerçevesinde değerlendirildi.

Sardis 2021’de bankanın ödülleri ise şöyle:

Sardis Büyük Ödülü ‘’İş Portföy İş’te Kadın’’

Yılın En Sorumlu Finansal Kuruluşu

Yılın Finans Teknolojilerini En Yenilikçi Kullanan Kuruluşu

Yılın En İnovatif Kuruluşu

Altın Sardis: Pozitif Sosyal Etki kategorisinde "Satranca Desteğimizin 15. Yılı"

Altın Sardis: Pozitif Sosyal Etki kategorisinde "İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu"

Altın Sardis: Pozitif Sosyal Etki kategorisinde "Geleceğe Orman"

Altın Sardis: Diğer Yenilikçi Teknoloji Kullanımları kategorisinde "İmeceMobil"

Altın Sardis: Veri Kullanımı kategorisinde "Dataroid Dijital Analiz Platformu"

Altın Sardis: Yapay Zeka Kullanımı kategorisinde "Anında Kredi Tahsis"

Altın Sardis: İnovatif Hızlandırma Ve Kuluçka Programları kategorisinde "Workup Girişimcilik Programı"

Altın Sardis: Müşteri Deneyimi Ve Etkileşimi kategorisinde "Dijital Analiz ve Aksiyon Platformu Dataroid"

Gümüş Sardis: Pozitif Sosyal Etki kategorisinde "Geleceğe Orman"

Gümüş Sardis: Pozitif Sosyal Etki kategorisinde "Doğaya iyi bakan kartlar"

Gümüş Sardis: Dijital Pazarlama kategorisinde "İşCep"

Gümüş Sardis: Yapay Zeka Kullanımı kategorisinde "Maxi"

Gümüş Sardis Müşteri Deneyimi Ve Etkileşimi kategorisinde "Maxi - Çağrı Merkezi Entegrasyonu "