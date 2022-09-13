İş Bankası’na KOBİ’ler için 100 milyon dolarlık yeni kaynak

Bankanın, geçtiğimiz ay yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı alanlarda kullandırmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) sağladığı toplam 227 milyon ABD Doları tutarındaki kaynağa ek olarak AIIB’den sağladığı bu kaynak, KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarında yüksek düzeyli artışların gerçekleştiği ve tedarik zincirlerinde kırılmaların yaşandığı, Covid-19 salgınının ekonomide yarattığı etkilerin devam ettiği mevcut ekonomik konjonktürde, AIIB’den aldıkları uzun vadeli kaynağı KOBİ’lerin kullanımına sunmanın önemli olduğunu vurguladı.

“İşletmelerin finansal dayanıklılığın artmasını ve yeni istihdam yaratılmasını olumlu etkileyecek”

Bu kaynağın, işletmelerin finansal dayanıklılığının artmasını ve yeni istihdam imkânlarının yaratılmasını olumlu etkileyeceğini ifade eden Yalçın, “Uluslararası piyasalarda İş Bankası’na duyulan güvenin bir göstergesi olan bu kredi, Türkiye İş Bankası’nın AIIB ile gerçekleştirdiği ilk işlem. Bankamızın işbirliği içerisinde olduğu uluslararası finansal kuruluşlar arasına AIIB gibi saygın bir kurumun da katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Gelecek dönemlerde de AIIB ile olan ilişkinin güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

“Kaynak, üye ülkelerin desteklenmesine yönelik kararlılığımızın örneği”

Asya Altyapı Yatırım Bankası Genel Direktörü Najeeb Haider ise Covid-19 salgınının etkilerinin azaltılması programı kapsamında sağladıkları bu kaynağı, üye ülkelerin ve partner kuruluşların desteklenmesine yönelik kararlılıklarının ve kapasitelerinin bir örneği olarak gördüklerini belirtti. Bu işlemi İş Bankası ile uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliklerinin başlangıcı olarak gördüklerini vurgulayan Haider, “Dünya ekonomisinin içerisinde bulunduğu zorlu koşullar altında Türk ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’lere destek vermekten ve Türkiye’nin en büyük özel bankası olan İş Bankası ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.