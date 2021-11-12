İş Bankası ve Visa iş birliğiyle yurt dışı para transferinde bir ilk

İSTANBUL(AA) - İş Bankası, Visa B2B Connect sistemi üzerinden Türkiye'de ilk yurt dışı para transferini gerçekleştiren banka oldu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Visa’nın yenilikçi B2B Connect uygulaması, İş Bankası’nın ticari müşterilerinin, karşı banka sisteme üye olsun veya olmasın dünyanın herhangi bir bankasındaki hesaba para transferi yapmasına imkan sağlıyor. Platform, Visa’nın global ağı sayesinde ticari müşteriler için avro veya dolar cinsinden uluslararası para transferlerinin hızlı ve uygun maliyetlerle gerçekleşmesine imkan veriyor. B2B Connect ayrıca çifte öngörülebilirlik de sağlıyor. Böylece hem paranın karşı tarafa iletim süreleri hem de işlem bedeli baştan şeffaf olarak belli oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, her alanda müşterileri inovatif ve katma değerli çözümlerle buluşturma anlayışı çerçevesinde hareket ettiklerini belirtti.



Bu ihtiyaca yönelik olarak bireysel müşterilere sundukları alternatiflere, ticari müşteriler için sundukları bu hizmeti de eklediklerini aktaran Şimşek, "Visa B2B Connect uygulaması ile ticari müşteriler, dünyanın herhangi bir bankasındaki hesaba ithalat transferi yapabiliyor. Bu çözüm ile müşterilerimize zaman ve maliyet açısından öngörülebilirlik avantajı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bankamızın Türkiye’de bu sistemi kullanan ilk banka olmanın yanı sıra dünyadaki ilk bankalardan biri olması da memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de uluslararası ödemelerin basitleştirilmesi ve modernleştirilmesinin, yurt dışıyla çalışan işletmeler için önemli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.



Blockchain teknolojisini kullanan ve ödemelerin güvenle gerçekleşmesini sağlayan Visa B2B Connect platformu ile geleneksel yurt dışı para transferi yöntemlerindeki takip zorluğu ve yüksek maliyetlerin ortadan kalktığın ifade eden Tezel, "İş Bankası iş birliği ile ülkemizde ilk defa pazara sunulan Visa B2B Connect hizmetinin yenilikçi teknolojisiyle ticari işletmelerin uluslararası para transferlerine yepyeni bir boyut getireceğine inanıyor, çözümün hayata geçmesinde emeği olan herkesi kutluyorum." açıklamasında bulundu.