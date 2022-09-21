İş Bankası Pazarama ile e-ticaretteki iddiasını büyütüyor

Türkiye İş Bankası, online alışveriş platformu Pazarama ile e-ticaretteki iddiasını artırarak devam ettiriyor. Banka, bu kapsamda, doğrudan iştiraki Trakya Yatırım Holding üzerinden Pazarama’daki yatırımını büyütme kararı aldı.

İlk olarak Maximum Mobil uygulaması içerisinde yolculuğuna başlayan Pazarama, hem Maximum Mobil hem de pazarama.com internet sitesinde faaliyetine devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre online alışveriş platformu, milyonlarca ürüne kolayca ulaşılabilen online alışveriş özelliğinin yanı sıra, kullanıcılarına araçtan inmeden akaryakıt ödemesine, online market siparişinden sinema bileti alımına ve ulaşım kartlarına para yüklenmesine kadar günlük hayatı kolaylaştıran pek çok hizmet sunuyor. Online alışveriş platformu ekosisteminde ayrıca Pazarama Tatil markası üzerinden uçak bileti alımı ve otel rezervasyonu da yapılabiliyor. Online alışveriş platformunda giyimden kırtasiyeye, elektronikten evcil hayvan ürünlerine ve oyunlara kadar çok geniş bir yelpazede farklı ürünleri bulmak mümkün.

E-ticarete 360 derece bakan bir platform

Günümüzde büyük bir hızla yaygınlaşan e-ticaret sektöründe sadece ürün satışına değil aynı zamanda hizmete ve marka işbirliklerine de odaklanan online alışveriş platformunun, değer ve dayanışma odaklı, yerel üreticilere güç veren bir bakış açısıyla e-ticarete 360 derece bakan bir platform olduğu belirtildi.

“Ürün sayısı, çeşidi ve hizmet kalitesi artıyor”

Pazarama Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, yaptığı açıklamada, ekosistem anlayışı ile tüm paydaşları için yeni bir bakış açısı getiren dijital platform Pazarama’nın, kullanıcılarına sunduğu hizmetlere yenilerini eklerken, online alışveriş tarafındaki ürün sayısını, çeşidini ve hizmet kalitesini de artırarak kullanıcılarına sorunsuz online alışveriş deneyimi sunduklarını belirtti. Kaygalak, “İçinde bulunduğumuz dijital çağın gereklilikleri ve müşterilerin beklentileri doğrultusunda Bankamızın finansman ve ödeme çözümlerindeki gücünü e-ticaret alanındaki yetkinliklerimizle birleştirerek ilerliyoruz. Pazarama’daki iddiamızı gerçekleştirmek için tahsis edilecek kaynak ile hem ticari hem de bireysel kullanıcılarımızın memnuniyetini sağlayacak hizmetler ve çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.