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Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.
İş Bankası'ndan çalışanlarına sektörün en yüksek zammı
Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ile Türkiye İş Bankası arasındaki yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 14 Ocak 2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.
Ekonomi 24.01.2022, 20:38
Görüşmeler sonucunda; ücret skalasının alt baremlerinde yer alan çalışanları gözetip, çalışma barışı ve hakkaniyeti ön planda tutarak kademeli şekilde değişen oranlarda artış yapıldı. Buna göre en düşük ücret alan çalışanların maaşında %68 oranında artış sağlanırken, toplamda İş Bankası çalışanlarının ortalama maaş artış oranı ise %51 olarak gerçekleşti.