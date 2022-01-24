İş Bankası'ndan çalışanlarına sektörün en yüksek zammı

Görüşmeler sonucunda; ücret skalasının alt baremlerinde yer alan çalışanları gözetip, çalışma barışı ve hakkaniyeti ön planda tutarak kademeli şekilde değişen oranlarda artış yapıldı. Buna göre en düşük ücret alan çalışanların maaşında %68 oranında artış sağlanırken, toplamda İş Bankası çalışanlarının ortalama maaş artış oranı ise %51 olarak gerçekleşti.