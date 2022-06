İş Bankası ilk tarım şubesini Saruhanlı’da açtı

Türkiye İş Bankası teknolojiyi, tarımı ve finansı bir araya getirerek çiftçilere yönelik yenilikçi çözümler sunduğu ilk tarım ihtisas şubesinin açılışını Manisa Saruhanlı’da gerçekleştirdi. Açılışta konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "100. yılımıza kadar ülkemizde Gediz Ovası gibi ne kadar bereketli ova varsa oradaki şubelerimizi tarım ihtisas şubesine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bugünü bir milat olarak alalım." dedi.

Türkiye’de bir ilk olan açılış, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın üst düzey yöneticileri ve banka müşterilerinin katıldığı törenle yapıldı. Açılışa Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, siyasi parti temsilcileri ile üreticiler katıldı. Güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten şube, iç mekan tasarımı ile de dikkat çekiyor.

Banka şubesinin gezilmesinin ardından davetlilere bir konuşma yapan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, tarım sektörünün önemine vurgu yaparak, “Gün gelir belki hayatlarımızda bize konfor ve kolaylık sağlayan şeylerden vazgeçebiliriz ama tarımsal üretimin çıktısı olan gıda olmadan yaşayamayız. Tarım, bu nedenle insanlık için, dünya için çok hayati ve kritik bir sektör Yıllardır konuştuğumuz iklim değişikliği, sonrasında pandemi ve ardından dünyanın en büyük buğday üreticilerinden olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrasında bunu bir kez daha çok net bir biçimde gördük.” dedi.

“Türkiye, verimli toprakları ve iklim koşullarıyla avantajlı tarım potansiyeline sahip"

Türkiye’nin, hem sahip olduğu verimli topraklar hem de dört mevsimi yaşayabilen iklim koşulları sayesinde tarım potansiyeli açısından son derece avantajlı olduğunu ifade eden Aran, yaşamsal önemi ve sanayide pek çok alanda önemli girdi ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra, dış ticarette oluşturduğu hacim bakımından da tarımın Türkiye açısından önemli olduğunu belirtti.

Hakan Aran, Türkiye’nin sürdürülebilir tarım politikalarıyla potansiyelini kullanabildiği takdirde yaşamsal gıda ihtiyaçlarını karşılayıp kendi kendine yeter hale gelebileceğini ve aynı zamanda tarımsal ihracatını arttırabileceğini vurguladı.

“Tarımsal üretime katkı, ülke ekonomisine ve dünyaya katkı”

Tarımın İş Bankası’nın odaklandığı, stratejik önceliklerinden biri olduğunun altını çizen Aran, şöyle konuştu: “Sürdürülebilir, güvenli ve katma değerli, hem ihtiyaçların karşılanması hem çevrenin korunmasını gözeten tarımsal üretime katkı sağlamanın, ülkemiz ekonomisine ve dünyaya katkı sağlamak olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bugün ilkinin açılışını gerçekleştirdiğimiz tarım ihtisas şubesiyle teknolojiyi, finansı ve tarımı bir araya getirerek yenilikçi çözümler sunmayı; çiftçilerimizin çok daha verimli bir şekilde, çok daha fazla ürün elde etmesini hedefliyoruz. Teknoloji marifetiyle yapılacak olan yenilenmenin finansman desteğini en uygun biçimde sağlayacak çözümleri üretiyoruz. Tarımın sürekli gelişmesi için dijital tarım uygulamaları başta olmak üzere gerekli yatırımları yapıyoruz. Çiftçilerimizin talebi ve ihtiyaçları, sürdürülebilir tarım tekniklerine gösterdikleri ilginin bir sonucu olarak tarıma yönelik yapımızı ve sunduğumuz hizmetlerin çapını sürekli büyütüyoruz.”

"Bu ülkede yazılmayacak hikaye yok"

Gelişen teknoloji ile birlikte her işin değişmeye başladığını aktaran Hakan Aran, "Bugün bizim için bir ilk olan uzun zamandır tarımı desteklesek de böyle bir tarım ihtisas şubesiyle destekleme konusunda ilk şubemizi açıyoruz. Bankacılık değişiyor. Bankacılık evriliyor. Aslında her iş birbirine yaklaşıyor, her iş önümüzdeki bu dijitalleşme döneminde şekil değiştiriyor. Şekil değiştirirken de bankacılık banka olarak kalmıyor, tarım sadece tarım olarak kalmıyor. Eğer iyi bir bankacıysanız, iyi bir çiftçiyseniz bizler işimizi kendi başımıza çok iyi yapabiliyoruz ama bir araya geldiğimizde çok daha mükemmel oluyor. İyi bir banka, iyi bir teknoloji, iyi bir tarım, iyi bir çiftçi, iyi bir yazılımcı, iyi bir bankacı bir araya geldiğinde bu ülkede yazılmayacak hikaye yok, aşılamayacak engel yok. Bu tür tarım ihtisas şubelerinde amacımız kesinlikle bugüne kadar olduğu gibi çiftçileri ekonomik açıdan desteklermiş gibi yapıp onları daha da zor duruma düşüren, krediler her zaman verilirken iyidir, ödenirken kötüdür. Bir de bu kadar giderin arasına faiz gideri eklemek değil amacımız. Böyle bir amacımız yok bu şubeyi de onun için açmadık. Biz tarımla ilgili bir gözlemde bulunduk. Türkiye bir tarım ülkesi, tarım ülkesi olmak zorunda. Sadece bizim için değil dünya için bu çok önemli. Bizler Allah’ın bahşettiği çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu ülke doğasıyla, dağlarıyla, akarsularıyla, iklimiyle çok özel. Bu bölgede tarım yapmamak, tarımdan yararlanmamak sadece bizim için değil dünya için büyük bir ayıp. Bizim gibi büyük kurumların bu işe el atması ve destek olması ve farklı bir bakış açısıyla destek olması gerekiyor." dedi.

Dönüşüm Manisa’dan başladı

Bu günün bir milat olması gerektiğini kaydeden Hakan Aran şunları söyledi: "İçinde bulunduğumuz şartlarda şunu biliyoruz ki gelişmiş ülkelerde tarım çok ileri gidebiliyor. Ekonominiz iyiyse, ekonomik gücünüz iyiyse tarımda hiç bir sorun yaşamadan engelleri aşabiliyorsanız ama bizim gibi gelişmekte olan bir ülkeyseniz sanayileşmenin hakkını vermekle, tarım arasında ikilemde kalıyorsak o zaman bu işler daha zor oluyor. İş Bankası finansal gücünü tarımda bir hikaye yazmak için artık kullanma noktasında bugün bu şubenin açılışıyla o iradeyi gösteriyor. İş Bankası olarak şuna inanıyoruz. Çiftçimizin en önemli sorunu giderlerinin gelirlerinden fazla olması. Giderleri, gelirlerden maalesef fazla. Bu konuda gider oluşturan ne kadar kalem varsa bunların verimliliği daha az parayla, daha az maliyetle bu işi yapabilmek ve her bir birimden aldıkları verimi de artırmak. Biz gelirleri artırıp daha az girdiyle daha çok şey üreteceğiz. Bunu yapacak olan teknolojiyi, tarımla buluşturmak ve bu konuda gerekli olan finans desteğini verme konusuna fark oluşturma iddiasındayız. Bugünü bir milat olarak kabul edebilirsiniz. Tarım bankacılığı biriminin İş Bankası içinde kurulmuş olması, tarım bankacılığıyla sadece tarımı düşünüp tarımla kalkan tarım ihtisas şubelerimizin olması önemlidir. 100. yılımıza kadar ülkemizde Gediz Ovası gibi ne kadar bereketli ova varsa oradaki şubelerimizi tarım ihtisas şubesine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bugünü bir milat olarak alalım" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapılarak İş Bankasının İlk Tarım İhtisas Şubesinin açılışı gerçekleştirilmiş oldu.