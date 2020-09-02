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İş Bankası hissedarları CHP’yi banka yönetiminde istemiyor

İŞ BANKASI’NIN ORTAKLARI ARASINDA ÇIKAN ATATÜRK'ÜN YAVERİ TOPAL OSMAN'IN SİLAH ARKADAŞI ALİ ZADE SALİH’İN TORUNU ORDULU GÜRKAN GÖZÜKAN, İŞ BANKASI’NIN CHP İLE İLİŞKİSİNİN SONLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİ VE CHP HİSSELERİNİN TBMM”YE, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA, VAKIFLARA, HAZİNEYE DEVREDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ. GÖZÜKAN, İŞ BANKASI’NIN HİSSEDARLARINA 93 SENEDİR VERİLMEYEN HAKLARININ VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

Ekonomi 02.09.2020, 20:47
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İş Bankası hissedarları CHP’yi banka yönetiminde istemiyor

İş Bankası’nın ortakları arasında çıkan Atatürk’ün yaveri Topal Osman’ın silah arkadaşı Ali Zade Salih’in torunu Ordulu Gürkan Gözükan, İş Bankası’nın CHP ile ilişkisinin sonlandırılması gerektiğini ve CHP hisselerinin TBMM”ye, Diyanet İşleri Başkanlığı’na, vakıflara, hazineye devredilmesi gerektiğini söyledi. Gözükan, İş Bankası’nın hissedarlarına 93 senedir verilmeyen haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.

Atatürk’ün serbest piyasa koşullarında işlem yapacak milli bir banka kurulması için o dönemdeki İktisat Bakanı Celal Bayar’a talimat vermesi ile İş Bankası’nın temelleri atılırken, bankanın sermaye yapısının güçlendirilmesi için 1800’lü yılların sonunda kurulan Osmanlı İtibari Milli Bankası’ndaki hisse senetlerinin de İş Bankası’na devredilmesine karar verildi.

Dava Anayasa Mahkemesi’nde

Atatürk’ün de imzasının bulunduğu 25 Mayıs 1927 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla Osmanlı İtibari Milli Bankası hisse senetleri İş Bankası’na devredildi. Hisselerin devredilmesinin ardından Osmanlı İtibari Milli Bankası’nda her biri 10 TL değerli 7 adet hisse senedi bulunan Topal Osman’ın silah arkadaşı Ali Zade Salih’in torunları, bankadan haklarını istemek için harekete geçti. 2005 yılında başlayan davada İş Bankası hisseleri kabul etti. Ancak hisselerin bugünkü rakamlarla kaç liraya tekabül ettiğine ilişkin ihtilaf bugüne kadar sonuçlanamadı. Bunun üzerine Ali Zade Salih’in torunları davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Dava halen Anayasa Mahkemesinde bulunuyor.

“İş Bankası-CHP ilişkisi sonlandırılmalı”

İş Bankası’nın ortakları arasında çıkan Atatürk’ün yaveri Topal Osman’ın silah arkadaşı Ali Zade Salih’in torunu Ordulu Gürkan Gözükan, Osmanlı İtibari Milli Bankası’ndan İş Bankası’na devredilen hisse senetlerinin akıbetinin bilinmediğini söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri birliklerde görevli asker ve sivil memur maaşından 50 Osmanlı lirası kesilerek Osmanlı İtibarı Milli Bankası’na ortak yapıldığını belirten Gözükan, “Osmanlı’daki 23 bankanın İş Bankasına devir edildiği iddia edilmektedir. 11 milyon adet kurucu hisselerin akıbeti bilinmemektedir. Biz sadece hisselerimizin akıbetini bilmek istiyoruz. Bunun yanında İş Bankası ile CHP ilişkisinin sonlandırılması gerektiğini savunuyoruz. CHP’nin İş Bankasındaki otoritesine ve yönetimine son verilmeli, Hilafet ve Millet Paralarının hesabı sorulmalı ve CHP uhdesindeki İş Bankası hisseleri TBMM’ye ve Diyanete devir edilmelidir” dedi.

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