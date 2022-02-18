İş Bankası grubunda atama

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Barış Karakullukçu, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri ve Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı. Kariyerine 1996 yılında IBM & SA’da (I-Bimsa) Danışman olarak başlayan Karakullukçu, 1997 yılında PricewaterhouseCoopers’da (PWC) Yönetim Danışmanı olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında danışmanlık firması Accenture’da global iş çözümlerinden sorumlu olarak 25’den fazla ülkede görev yapan Karakullukçu, 2005’te Accenture Türkiye’ye geçip, 2010 yılında Şirket ortağı oldu. 2012-2016 arasında Mudo’da Yürütme Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yaptı. 2017-2018 arasında Turkcell’in veri ve analitik odaklı dönüşüm programını yöneten Karakullukçu, ardından IBM’e Küresel İş Hizmetleri Ülke Lideri olarak atandı. Karakullukçu 2020’de Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi.

Fortune Türkiye’nin “Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını” listesinde 2012, 2014 ve 2016 yıllarında yer alan Karakullukçu’nun Yabancı Sermaye Derneği Teknoloji ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı ile Yapay Zeka & Teknoloji Derneği Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevleri de bulunuyor.