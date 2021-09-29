İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Yüksek kur üretim yapmaya teşvik ediyor

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TCMB’nin Kasım ayında yapacağı hareketi öne çekerek faiz indirimi yaptığı söyledi. BloombergHT'de soruları yanıtlayan Aran, mevduat faizinin 100 baz puan indiğini aktardı. Aran ''Para politikasında belirsizliği tesis etmek kolay. Sanayicinin belirsizliğinin para politikası aracılığıyla giderilmesi pek kolay değil. O yüzden belirsizliğin 6-8 ay devam edeceği, zor bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum'' dedi. Aran alınan tedbirlerle bireysel kredilerde yüzde 20 daralma beklediğini kaydetti. Aran, yüksek kurun bilinçli bir tercih olduğunu düşündüğünü kaydetti

Hakan Aran, Merkez Bankası'ndan mevcut durumda, aralık ayında 100 baz puan indirim daha beklediğini söyledi. Aran, ancak ABD faizlerindeki seyre bağlı olarak bu hamlenin zor olabileceğini de ekledi. Aran, TCMB'nin faiz indirim kararına ilişkin olarak, "Tüm merkez bankalarında olduğu gibi bizde de bir baskı oluştu. Sektörün normal şartlarda Kasım-Aralık ayında beklediği indirimi, baskıyı en azından savabilmek için TCMB'nin önden faiz indirimi yapabileceğini düşünmüştüm. TCMB Kasım ayında yapacağı indirimi öne çekmiş gibi görünüyor. Ama piyasalar açısından bir risk aldığını düşünüyorum" dedi.

'MEVDUAT FAİZLERİ ANINDA İNDİ'

Politika faizinin 100 baz puan indirilmesinin anında TL mevduatlara yansıdığını aktaran Aran, "TL mevduat faiz oranları 100 baz puan indi" dedi. Ticari kredi tarafında ise bankaların zaten önden yol aldığını söyleyen Aran, ek olarak politika faiz indiriminin de bir yansımasının olacağını dile getirdi.

Aran, alınan tedbirler nedeniyle faiz indiriminin bireysel kredi faizlerine yansımasının ise biraz daha gecikmeli olacağını belirtirken, tedbirler nedeniyle bireysel kredilerde yüzde 20 daralma öngördüğünü dile getirdi.

'YÜKSEK KUR BİLİNÇLİ TERCİH'

Döviz kurlarındaki hareketi de yorumlayan Aran, "Kur oynaklığınının iki şekilde üretimi destekleyen yanı var. İhracat yapanlar kur arttığında ihracatlarını artırıyor. Üretim yapanlar ise ithalat pahalılaştığı için, içeride onun ikamesini yapabilir miyim diye düşünüyor. Ben yüksek kurun bu kapsamda bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Kur düşsün istenmiyor. O nedenle kur artışının, enflasyon etkisini hariç tutuyorum tabii, üretimi teşvik etmek için kullanıldığını sanıyorum."

Dolarizasyonun çok uç bir noktada olduğunu belirten Hakan Aran, "Müşteri davranışı olarak bu yıl her kur arttığında tasarruf sahibinin TL'ye geçtiğini görüyoruz. Yabancı para mevduat azalmıyor, çünkü ciddi bir efektif girişi görüyoruz. İş Bankası'nda 4 milyar dolarlık döviz mevduatı çıkışı vardı ama 5 milyar dolarlık efektif girişi yaşandı. Bunun sisteme giriyor olması çok önemli. Kurda bu seviyeler vatandaşın dolarize olduğu değil, bozduğu seviyeler. Ben bu durumun sermaye piyasalarına daha olumlu katkı sunacaktır" dedi.

'BANKALAR BÜYÜMEYİ FİNANSE EDEBİLİR'

Önümüzdeki sene seçim ekonomisi olacağı için kredi büyümesinin kaçınılmaz olacağını aktaran Aran, bankaların sermayesinin yeterli büyümeyi finanse edebileceğini düşündüğünü belirtti. Aran "Yüzde 5'lik büyüme beklentisinden yola çıkarsak 2022'de enflasyonda yüzde 15-17 bandı olur. Enflasyonun üzerine çıkacak bir kredi büyümesi de beklemem. Normal şartlarda enflasyon beklentimiz tek hanelere inmesi yönündeydi. Enflasyon inmediği için özkaynak kârlılığımızı artırmak durumundayız. Bankaların da yapısal reformlara ihtiyacı var. Özellikle giderler tarafında. Enflasyona yakın bir özkaynak kârlılığı başarı olur" dedi.

'PANDEMİDEN EN ÇOK ÜCRETLİ KESİM ZARAR GÖRDÜ, DESTEKLENMELİ'

Gelir dağılımındaki bozulmanın tüm planları alt üst edebileceğini belirten Aran ''Pandemiden en çok ücretli kesim zarar gördü, desteklenmeli. İhtiyacı gidermeden ihtiyaç kredilerini kısıtlayacak önlemlerin olumsuz etkileri olabileceğini düşünüyorum'' ifadesini kullandı.