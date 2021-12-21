İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Dün akşamdan sabah 10'a kadar 1,75 milyar dolarlık döviz bozuldu

Türk lirasını teşvik edici yeni düzenlemelere ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında yeni modeli değerlendiren İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dün akşamdan sabah 10'a kadar 1,75 milyar dolarlık döviz bozulduğu bilgisini paylaşdı. Aran, "İhtiyaç sahiplerinin almasıyla kur 13'te dengelendi, sağlıklı bir durum, yıl sonuna kadar bu dengede gider ve kura bakmayız diye umut ediyorum" dedi.

Aran şöyle devam etti:

Dilimiz döndüğünce yeni ekonomik modeli anlamaya çalıştık ve desteğimizi sunmaya çalıştık. Kısa vadede bu model için yapılacaklar üzerinde çaresiz kalıyoruz. Bu önemli bir açmazdı. Bildiğimiz tek enstrüman faiz olduğu için hep faizi konuştuk.

Yeni Bakan Nureddin Nebati, Dolmabahçe'de bizleri topladığında 'Faizi unutuyorsunuz, faiz dışında ne yapabileceğimizi' konuşalım mesajı verdi.

Dün akşamki tedbirlerle birlikte dövizdeki kazanımı TL'de kalarak sağlayacak bir enstrüman oldu. Biz Dolmabahçe'deki toplantıda dövize endeksli tahvil diye not almıştık. Yeni ekonomik modelin başarısı için ortam yaratıldı. Dün tarihi bir gün oldu, trendin kırıldığı bir gün oldu. Hazine'ye yük bir iki çeyrek sürebilir, sonrasında normalleşme olur. Dün bize yeni modelin başarısı için bir fırsat penceresi açıldı. 90 günlük bir fırsat penceresi açılmış oldu. Umarım bu sefer bu fırsatı iyi kullanırız. Müşteriler 90 günlük vadeye ikna olursa, sektör için çok önemli bir kazanım olur.