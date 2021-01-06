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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: ’’Mart ayında görevi bırakacağım’’

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, ’’1 Nisan 2011 tarihinden bu yana büyük bir gurur, mutluluk ve onurla sürdürdüğüm Genel Müdürlük görevimi mart ayının sonunda yapılacak olan genel kurul tarihi itibariyle bırakacağım’’ dedi.

Ekonomi 06.01.2021, 12:19
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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: ’’Mart ayında görevi bırakacağım’’

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, ’’1 Nisan 2011 tarihinden bu yana büyük bir gurur, mutluluk ve onurla sürdürdüğüm Genel Müdürlük görevimi mart ayının sonunda yapılacak olan genel kurul tarihi itibariyle bırakacağım’’ dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, düzenlenen basın toplantısında Mart ayı sonunda yapılacak olan genel kurul itibariyle görevi bırakacağını söyledi. Bali, görevi bırakma nedeni olarak kurumun kural ve prensipleri olduğunu söyledi.

Adnan Bali, mart ayında görevi bırakacağına ilişkin şu açıklamayı yaptı: ’’1 Nisan 2011 tarihinden bu yana büyük bir gurur, mutluluk ve onurla sürdürdüğüm Genel Müdürlük görevimi mart ayının sonunda yapılacak olan genel kurul tarihi itibariyle bırakacağım. O tarihi kadar görevime devam edeceğim. Genel kurul irade gösterirse yönetim kurulunda görev yapmaya devam edeceğim. Bu, kurumsal prensiplerimiz arasında vardır. Bu çerçevede devam edeceğim. Neden böyle bir karar aldım? Kurum olarak kural ve prensiplerle yönetilen yeriz. Hiçbir şey kişilere ve keyfi bir takım kararlara bağlı değildir. Önemli prensiplerden bir tanesi şudur: İş Bankası’nda dahili olarak icrai görevde çalışmanın bir üst sınırı vardır; 35 yıl kuralı, hepimiz bu kural uyarız. 35 yıldan daha fazla icrai görev üstelenmezsiniz. 1 Aralık 1986’da bankaya müfettiş yardımcısı olarak girdim, 34 yılı geçmiş durumdayım. Dolayısıyla kurallarımız işliyor. Bunlar, sürpriz ve beklenmeyen nitelikli işler değil.

Böyle bir prensibimiz olmasaydı da ayrılmayı düşüyordum. 10 yıl Genel Müdürlük yapmış durumdayım. 5 yıl Genel Müdür Yardımcılığı, 15 yıl üst düzey yöneticilik bu ülkede ziyadesiyle yeterlidir. Arkadan genç, yetenekli ve donanımlı nesil geliyor. Dolayısıyla sadece kural uymak değil, felsefesi itibariyle inandığım için bu çerçevede hareket ediyorum. Bir de hayatta önemli olan şeylerden bir tanesi de final yapabilmektir. Final yapmayı bilmektir. Yanlış anlaşılmasın; hayatta bazıları parayla vedalaşamaz bazıları varlıkla vedalaşamaz bazıları da makam ve unvanla vedalaşamaz. Uçtan uca bir sorumluluğu götürebilmek için bunlarla ilgili doğru kararları verebilmeyi bilmek lazım.

Teknoloji ve dijitalleşme ortamında yeni donanımlarla gelen birikimli nesillerimiz, bankayı ve organizasyonu ileri boyutlara taşıyacak şekilde çalışacaklar. Gururla şunu söyleyebilirim: İcra Kurulunda 12 Genel Müdür Yarımcısı var. Her bir arkadaşımın pozisyonunu ikame edebilecek en az 3 adayımız var. Bunun bankamızın en büyük varlığı olduğunu düşünüyorum. Biz burada ehliyete, liyakata düzgün bir yarışma ortamına ve yetkinliklerini bu suretle ortaya çıkaran çalışma prensibine sahibiz. Dolayısıyla üst düzey yöneticinin bu ortamı sağlama sorumluluğunun yanı sıra zamanı geldiğinde de köşeye çekilmesini bilmesi gerekiyor’’.
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