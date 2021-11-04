İş arayanlar ve iş verenler 4. Tuzla Kariyer ve İstihdam Fuarında buluştu

İş veren ve iş arayanların buluştuğu 4. Tuzla Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı. 120 firmanın yer aldığı ve 3 gün sürecek olan fuara hem iş verenler hem iş arayanlar ilgi gösterdi. Fuarın açılışına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katılım gösterdi.

İş veren ve iş arayanların bir araya geldiği 4. Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla’da başladı. Fuara iş verenler ve iş arayanlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Yaklaşık olarak 120 firmanın katıldığı fuara iş arayan bölge halkı katılım sağladı. Açılışa Ayrıca Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katılım sağladı.

"Eleman bulma konusunda güzel bir platform"

4.sü düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı’nın açılışını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı gerçekleştirdi. Kurdele kesiminden sonra standları gezen Başkan Şadi Yazıcı, "İş veren ve iş arayanların buluştuğu güzel bir platform. Tuzlamızda iş veren ve işçinin buluştuğu bu platform gerçekten Tuzla’da klasikleşti ama tüm Türkiye’ye yayılacağına inanıyorum. İş veren ve çalışanın buluştuğu platformlarda hem eğitimlerin verilmesi hem çalışanların mutluluğu ve kariyeri açısından önemli bir şey. Aynı zamanda insan kaynakları ile direkt iletişim imkanı sağlaması açısından çok kıymetli. Özellikle de ihracat alanında çalışan firmalar kalifiye eleman bulmak konusunda dert yanmakta. Bu yüzden eleman bulma konusunda güzel bir platform" dedi.

Fuara katılan firma yetkilisi Özlem Bal; "Pandemi döneminde bu kadar yoğun ve kapsamlı olacağını düşünmüyordum. Tuzla’da ilk deneyimim daha önce Pendik’te de bulundum çok başarılıydı. Hijyen açısından da her şey çok iyi. Katılım çok iyi. Sabahtan beri inanılmaz başvurular alıyoruz. Değerlendirebileceğimiz aday sayısı da çok yüksek oranda. Bu anlamda mutluyuz. Hem adaylar için mutluyum hem de onların bize katılacağı için mutluyum. Gerçekten keyifli geçiyor her şey. Biz burada iki firmayız. İkisi de ayrı alanlarda hizmet vermekte dolayısıyla kriterlerimiz çok geniş. Başvuru tarzını izah edeyim biraz daha mavi yaka dediğimiz için yönetim kısmı enjeksiyon ve paketleme kısmına biraz daha başvurular var. Mühendislik kısmına ise düşük oranda başvuru var ağırlıklı olarak üretim alanında başvuru alıyoruz” dedi.

Katılımcılardan Elif Topgaç, "Çok güzel bir yer olmuş, ben çok beğendim. Bence sık sık böyle yerlerin yapılması lazım. Bir çok iş arayan, öğrenci ve mezun var. Ben beğendim bu yüzden’ dedi.