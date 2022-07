İş arayanlar da eleman arayanlar da arttı

Pandemi sonrası iş ve emek piyasalarındaki yükseliş trendi, ülkemizin mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda en büyük dijital istihdam platformu Eleman.net tarafından da doğrulandı. 2022 yılının ilk yarısının pandemi sonrası normalleşmenin de etkisiyle olumlu hissedildiği bir dönem olduğunu vurgulayan Eleman.net CMO’su Arif Köse, mavi yaka ve ara kademe çalışanlara odaklı iş ilanlarının bir önceki yıla göre yüzde 52, bu ilanlara başvuruların ise yüzde 18 arttığını kaydetti. Köse, “Yılın ilk yarısında yayınladığımız 74 bin 340 ilana 6 milyon 453 bin başvuru yapıldı. 2021 yılının ilk yarısına oranla eleman arayan yeni firma sayısı yüzde 141, başvuru sayısı yüzde 18 artış gösterdi” dedi.

Eleman.net CMO’su Arif Köse

En çok hizmet sektörü eleman arıyor

Dış etkenlerden kaynaklanan önemli sorunlar yaşanmadığı ve teşvikler sürdüğü takdirde, olumlu tablonun 2022 yılının ikinci yarısında da devam edeceğine inandıklarını belirten Arif Köse şöyle dedi: “Eleman.net verileri, iş ilanlarındaki hareketlenmenin özellikle haziran ayında en üst seviyeye çıktığını gösteriyor, en fazla başvuru yapılan ay ise mart oldu. Yıl boyunca en fazla iş ilanı yayınlanan ilk üç sektör hizmet, gıda, restorancılık, en fazla iş başvurusu yapılan sektörler ise hizmet, gıda, lojistik olarak sıralanıyor.”

En fazla başvuru güvenlik hizmetlerine

Eleman.net verileri sektörel başlıklar dışında bölüm bazındaki en fazla ilan yayınının sırasıyla güvenlik, üretim, temizlik, en fazla başvurunun ise güvenlik, üretim ve satış olduğunu ortaya koyuyor. En fazla iş ilanının yayınlandığı iller İstanbul (Avrupa yakası), İstanbul (Anadolu yakası) ve Kocaeli, en fazla iş başvurusu yapılan iller ise İstanbul (Avrupa yakası), İstanbul (Anadolu yakası) ve İzmir şeklinde sıralanıyor. Yanı sıra 2022 ilk yarısında iş ilanları ve başvuru sayılarında restoran sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre normalleşmenin etkisiyle artış gözlemlendi.

İşi “cepten” arıyoruz

Arif Köse, 2022 ilk yarısında Eleman.net’teki iş ilanlarına yüzde 90 oranında mobil cihazlar aracılığıyla başvuru yapıldığına dikkat çekerek, “Bu oran, günümüzde her an her yerden iş başvurusu yapabilme esnekliğinin ne denli önemli olduğunu gösteriyor” dedi. Köse açıklamasını şöyle tamamladı: “İş arayanların büyük bölümü artık akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazları tercih ediyor. Biz de hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan teknolojilere yatırım yapan bir platform olarak, mobil uyumlu internet sitemiz ve mobil uygulamalarımız ile adayların ve işverenlerin, istedikleri zaman istedikleri yerden başvuru yapmalarını ve iş ilanı yayınlayabilmelerini sağlıyoruz.”

Eleman.net 2022 İlk Yarı İstihdam Verileri

Eleman arayan yeni firma sayısı, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 141, başvuru sayısı ise % 18 arttı.

En fazla ilan haziran ayında yayınlandı.

En fazla başvuru mart ayında yapıldı.

Yeni Firma Sayısı İlan sayısı Başvuru sayısı 2022 1Y 17.903 74.340 6.453.938 2021 1Y 7.442 48.826 5.478.174 Artış %141 %52 %18

En Fazla İlan Yayınlayan Sektörler % Hizmet 15,64 Gıda 8,04 Restorancılık 6,83 Üretim 5,55 Mağazacılık/Perakende 5,29 Lojistik 4,25

En Fazla Başvuru Yapılan Sektörler % Hizmet 15,78 Gıda 7,30 Lojistik 6,46 Mağazacılık/Perakendecilik 6,02 Üretim 4,42

En Fazla İlan Yayınlanan Bölümler % Güvenlik 8,77 Üretim 6,33 Temizlik 5,15 Restoran 4,91 Satış 4,30 Depo 3,91 Muhasebe 3,82 Yiyecek / İçecek 2,53 Gıda 2,51 İmalat 2,24

En Fazla Başvuru Yapılan Bölümler % Güvenlik 10,11 Üretim 5,89 Satış 5,49 Depo 5,38 Muhasebe 4,36 Lojistik 3,25 Temizlik 3,23 Restoran 2,80 Çağrı Merkezi 2,48