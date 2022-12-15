İş adamı Elaldı: "Vatandaşı rahatlatacak asgariye destek veriyoruz, ödemelere yardım paketi bekliyoruz"

Diyarbakır’da 40 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe yer alan Hacıbaba Pastanelerinden işçiyi rahatlatacak asgari ücrete destek geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, işverene SSK ve vergi desteği de beklediklerini kaydetti.

Diyarbakır ve İstanbul başta olmak üzere 25 noktada 500’e yakın çalışanı bulunan Hacıbaba Pastaneleri, işçinin yanında olmaya devam ediyor. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, yeni asgari ücret düzenlemesinde vatandaşların enflasyona karşı ezilmediği ve rahatça geçimini sağladığı bir fiyatlandırmanın yapılmasını beklediğini vurguladı.

"İşverene gerekli olan katkının yapılmasını, SSK ve vergi anlamında desteklerini bekliyoruz"

Elaldı, düzenleme yapılırken işvereni de rahatlatacak SSK ve vergi desteğinin gelmesi gerektiğini kaydederek, EYT’lilerin yaşa takılmamasıyla gençlerin önünün açılacağını belirtti. Elaldı, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi enflasyona ezilmeme şartıyla güzel bir düzenleme yapılacak. Ara düzenleme de yapıldı, güzel bir rakamın çıkacağına inanıyorum. İnsanların geçiminin kolayca sağlanması için güzel bir asgari ücretin olmasını isteriz. Ama işverenlerin bunları ödeyebilmesi için de devletin yapacağı yardımları bekliyoruz. Çünkü geçen yıldan beri enflasyon, büyük artışlarla üç kat yükselince işlerimizin yarıya düştüğü bir dönemdeyiz. Biz eleman kısıtlamasıyla işçi çıkartma niyetine girmedik, bugünlere kadar geldik. İşverene gerekli olan katkının yapılmasını, SSK ve vergi anlamında desteklerini bekliyoruz. Yeri geldiği zaman elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız ve koyuyoruz da, desteklerini bekliyoruz. Kredilerle ilgili esnafa mal alımında, faturalarda kolaylık sağlanması gerekiyor. EYT’lilerden 50 yaşında emekli olanlar maaşlarıyla geçinmekte sıkıntı yaşayabilir, biz geçimlerini sağlamaları için çalıştırmaya devam edebiliriz. Devletimizin gerekli kurumlarının çalışmasının EYT ile ilgili güzel şeyler çıkartacağına inanıyorum. Buradan ricamız EYT’lilerin yaşa takılmamasıyla ilgili, yasanın rahatlaması açısından EYT’lileri yaşa takmayarak gençlerin yolunu açalım” diye konuştu.