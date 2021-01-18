İran, Bitcoin madenciliğini suçluyor
Büyük çapta yaşanan elektrik kesintileri İran'ı kötü etkiledi. ABD tarafından uygulanan yaptırımlar sonucu ekonomik baskı altında olan ve corona virüsü salgınıyla mücadele eden İran'da hükümet yetkilileri, Bitcoin madenciliğinin enerjiyi yoğun şekilde kullandıklarını ve bu kullanım sonucunda büyük elektirik kesintileri yaşadığını ifade etti.
İran'da devletin işlettiği elektrik firması Tanavir, yoğun enerji tüketimi nedeniyle Kirman eyaletinde bulunan ve Çin-İran ortaklığıyla işletilen büyük bir siber para birimi merkezini kapattığını duyurdu.
İran Enerji Bakanlığı'na bağlı Elektrik Birimi Sözcüsü Mustafa Rajabi Meşhadi, elektrik şebekesinde kesintiye neden olan kripto para birimi madenlerinin belirlendiğini ve yasal süreç başlatıldığını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Sözcüsü Ali Vaezi ise, hükümetin lisanssız kripto para birimi madenlerinin araştırılacağını söylemişti.
"MADENLERİN KESİNTİLERLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"
Ancak Bitcoin sektöründe yer alan iş insanları, İran hükümetinin suçlamalarını reddetti. Tahran'da kripto para birimiyle ilgili araştırmalar yapan Ziya Sadr, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Kripto para madenlerinin elektrik kesintileriyle hiçbir ilgisi yok. Madencilik, İran'daki toplam elektrik kapasitesinin çok küçük bir bölümünü oluşuruyor" dedi.
Sadr açıklamasının devamında, "İran'deki elektrik şebekesinin kötü bir şekilde yürütülmesi ve zamanı geçmiş teknik ekipmanların kullanılmasının şebekedeki elektriği aktaramacağı bilinen bir gerçek" ifadesini kullandı.
Seul'de yaşayan İranlı kripto para birimi Uzmanı Ali Beikverdi ise "Elektriği ucuz ve geniş bir alanı olan herhangi bir ülke, bitcoin madenciliği için mükemmel bir yer olacaktır. Kore'de bu kârlı olmaz örneğin, çünkü elektriğe çok para harcamak gerekli" dedi.
BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI
İran'da Bitcoin madenciliği, son yıllarda yasa dışı bir şekilde yapılan işlerin başında geliyor. Çin'den kaçırılan bilgisayarlar ve teknik ekipmanlarla birlikte yaratılan yasa dışı madencilik, İran'da son yıllarda en önemli tartışma konularından biri haline geldi.
2019'da kripto para birimi madenciliğine ilişkin yasa çıkarılan İran'da, şirketler için resmi lisans başvuru şartı getirildi. Bu şart, şirketlerin halktan daha çok elektrik kullanmasını sağladı ve son yıllarda İran'da sık sık büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.
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