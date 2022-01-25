banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi
Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması
Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması
Avustralya ve Fransa’dan vatandaşlarına “Ukrayna” uyarısı
Avustralya ve Fransa’dan vatandaşlarına “Ukrayna” uyarısı

İran'a borcumuz var mı yok mu? Bakan Dönmez açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran ile mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sorunun çözülmesi için her türlü girişimde bulunduklarının altını çizerek, “Karşı tarafa da bunu ilettik. Ülkemizin içinde bulunduğu yoğun kış şartları itibariyle. Benzer hava koşulları İran’ın batı tarafında da mevcut. Orada da çok ciddi gaz tüketiminin olduğu bir dönem” dedi.

Ekonomi 25.01.2022, 09:41 25.01.2022, 09:53
İran'a borcumuz var mı yok mu? Bakan Dönmez açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran ile mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sorunun çözülmesi için her türlü girişimde bulunduklarının altını çizerek, “Karşı tarafa da bunu ilettik. Ülkemizin içinde bulunduğu yoğun kış şartları itibariyle. Benzer hava koşulları İran’ın batı tarafında da mevcut. Orada da çok ciddi gaz tüketiminin olduğu bir dönem” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir televizyon kanalında, sunucu ve gazeteci Kübra Par’ın sorularını yanıtladı. Programda, Türkiye’nin son günlerde konuştuğu İran’ın gaz kesintisinden, kademeli faturalara, Karadeniz gazından Türkiye’nin enerji yatırımlarına birçok konu konuşuldu.

İran’ın ülkedeki bir arızadan kaynaklı olarak doğal gaz kesintisine gideceğini açıkladığını anımsatan Dönmez, bunun üzerine hemen ekiplerin yönlendirildiğini söyledi.

Yaklaşık 3 gündür İran’dan gaz gelmediğini belirten Bakan Dönmez, "Bizim burada önceliğimiz konutlar, işyerleri. Bunların yoğun kış şartları altında gazsız kalmasını arzu etmeyiz. O açıdan ilk etapta sanayi ve iş verenlerimizle temasa geçmek suretiyle bu 10 günlük süreci biraz fedakarlık yaparak nasıl atlatabiliriz bunun planlamasını yaptık" dedi.

"İran’a borcumuz yok"

Konuyla ilgili olarak bir bakan yardımcısının başkanlığında heyeti İran’a gönderdiklerini aktaran Dönmez, çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

Mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sorunun çözülmesi için her türlü girişimde bulunduklarının altını çizen Bakan Dönmez, "Karşı tarafa da bunu ilettik. Ülkemizin içinde bulunduğu yoğun kış şartları itibariyle. Benzer hava koşulları İran’ın batı tarafında da mevcut. Orada da çok ciddi gaz tüketiminin olduğu bir dönem" ifadelerini kullandı.

Gaz kesintisinin BOTAŞ’ın borcundan kaynaklı olduğu dair iddiaların sorulması üzerine Dönmez, "Kesinlikle doğru değil. İran’a herhangi bir borcumuz söz konusu değil. Sözleşmemizde yazan şartlara göre, basınç değeri ve sevk miktarına ilişkin tedarikçinin birtakım yükümlülükleri var. Geçmişte buna benzer sorunlar yaşanmıştı. Biz sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri karşı tarafa aktardık" diye cevap verdi.

"Kışa depolarımız dolu girdik"

İran’dan kaynaklı gaz kesintisinin uzaması ihtimalini olup olmadığına dair soruya ilişkin Bakan Dönmez, "Hem aradaki yazışmalarda hem de görüşmelerde İran tarafı 10 gün içinde bunu çözeceğini deklare etmiş durumda. Biz de mümkün mertebe bunu kısaltması konusunda uyarılarımızı da yaptık. İnşallah öyle bir durum söz konusu olmaz. Şu anda eldeki verilere ve bizdeki bilgilere bağlı olarak bunu ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin büyüyen ve gelişen bir ülke olarak enerji ihtiyacın sürekli artığına ve buna yönelik hazırlıkların da planlandığına vurgu yapan Dönmez, "FSRU diye adlandırdığımız mobil yüzer LNG terminalleri yaklaşık 5 yıl önce hiç yoktu. Şu anda 2 tane var. Biri İzmir’de diğeri Hatay’da" diye konuştu.

Türkiye’nin sisteme gaz akışı sağlamak için bütün seçenekleri kullandığına ve son yıllarda ciddi bir kapasite artışına gittiğine işaret eden Bakan Dönmez, "Bundan yaklaşık 5 yıl öncesinde bizim sisteme verebileceğimiz gazın kapasitesi, boru gazları dahil, günlük 200 milyon metreküpken bugün 300 milyon metreküpe ulaştı" ifadelerine yer verdi.

İran’dan Türkiye’nin yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp gaz aldığını bildiren Dönmez, günlük de yaklaşık 30 milyon metreküp de bir gaz akışını İran tarafından sağlandığını belirtti.

Sistemde kendi olağan akışına uygun bir planlama söz konusu olduğunu ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Kışa depolarımız dolu girdik. Kış aylarının başlamasıyla bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de depolardan bir miktar kullanılmaya başlandı. Kış çıkıncaya kadar onun bir üretim planı vardır. O planlamada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ama içinde bulunduğumuz olağanüstü kış şartlarında bizim şehirlerdeki tüketimimiz de ciddi oranda arttı. Bugün itibariyle 81 ilin 73’ünde geçmiş yıllarda olmayan tüketim bir söz konusu. Hamd olsun orada herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah İran’daki sorunu aşınca burayı daha rahat çözmüş olacağız"

“Talepler, sanayicinin isteğine bağlı olarak ilerliyor”

Dönmez, başta mesken olmak üzere kritik üretim tesislerinde, imalat sektöründe enerji çekişinde bir sınırlama yapılmadığını dile getirerek, "Bu süreçten daha az etkilenecek sanayi kuruluşlarıyla yaptık bu planlamayı. Sanayi kesimini birkaç günlük kısıntıyla yöneterek, vatandaşa etkisini hissettirmemeye gayret ediyoruz. Dün bir toplantımız vardı, enine boyuna tartıştık, müzakere ettik. Sanayicilerin bir kısmı birkaç gün duralım sonra tam kapasite çalışalım dedi. Yüksek enerji gerektiren, kritik süreçleri olanlar firmalar da var. Onlar için de asgari düzeyde gaz elektrik arzı yapmamız gerekiyordu. O talepleri dikkate alarak bir planlama yapıldı. Her iki model de sanayicinin isteğine bağlı olarak ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin doğal gazın tedarikinde biten sözleşmelerinin hemen hemen tamamının yenilendiğini vurgulayan Dönmez, "En son Rusya ile biten bir anlaşma vardı. O da yıl sonu itibariyle yenilenmiş oldu. Yine geçtiğimiz yıl mart ayında Azerbaycan sona eren anlaşmada yenilenme söz konusu. Bu arada artan talebi karşılamak için yeni LNG anlaşmaları yapıyoruz" diye konuştu.

"Kamunun elektrik ve doğal gazda sübvansesi 100 milyar lira"

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirten Dönmez, enerjide bağımsız olabilmek için gece gündüz çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İthal edilen doğal gaz ve kömürün önemli bir kısmının elektrik üretiminde kullanıldığının altını çizen Bakan Dönmez, yurt dışından alınan bu ham maddelerin elektrik üretim maliyetlerini etkilediğini belirtti.

Doğal gazın bin metreküp fiyatının 2020’de 115 dolar seviyesinde olduğunu anımsatan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl doğal gazın ortalama fiyatı 570 dolar civarında seyir etti. 5-6 kat civarında arttı. Bu ortalaması. Bazı dönemlerde bin metreküp doğal gazın fiyatı bin doların üstüne çıktı. Kömürde de salgına girerken tonu 50 dolar iken şu anda 170 dolarla çıktı. Bu bir ara 270 dolara kadar çıktı. Hatta Çin kömür alımını bir müddet durdurdu. Çünkü fiyatlar rasyonel olmayacak şekilde yüksek seyretmeye başladı" dedi.

Artan fiyatlara rağmen vatandaşa yüksek maliyetleri tam yansıtmadıklarının altını çizen Dönmez, doğal gaz ve elektrikte kamunun üzerine almış olduğu yük 100 milyar lira civarında olduğunu belirtti.

"Kademeli tarifede ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz"

Kademeli faturalandırmanın temel amacın dar gelirli aileleri korumak olduğunu ifade eden Dönmez, yapılan incelemeler ve hesaplamalar sonucu 150 kilovatsaatlik bir dilimi birinci kademe olarak belirlediklerini aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yaklaşık 2 milyon 100 bin hanenin 150 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimin karşılandığını belirten Dönmez, benzer bir durumun doğal gazda da başlatılacağını dile getirdi.

Elektrikte birinci kademedeki 150 kilovatsaatlik dilimin artırılmasına ilişkin soruya ise Bakan Dönmez, şöyle cevap verdi:

"Bu ilk defa yıl başında başladığımız bir uygulama. Bu yıl içinde, belki 6 ayda da olabilir, biz verileri alacağız. Burada vatandaşımızın 150 kilovatsaat altında kalan tüketimleri ne kadar, kaç hanemiz 150 kilovatsaatin altında kalmış, kaç hanemiz birinci kademenin üstüne çıkmış. Bu verileri alacağız, değerlendireceğiz. Hakikaten bir ihtiyaç varsa burada tekrar bir miktar değişikliğine gidebiliriz. 150 kilovatsaat dedik bundan sonra hep 150 kilovatsaat gidecek diye bir kaidemiz yok. Şubatta bu kademeli uygulamanın ilk etkilerini almış olacağız. Zaman içinde de oturup burada bir ihtiyaç varsa tabi güncellenebilir."

“Yani 28 günlük bir faturaysa birinci kademe 140 kilovatsaat olacak birinci kademe. Eğer 32 günde okunduysa 160 kilovatsaat dikkate alınacak”

Dönmez, bazı vatandaşların faturaların geç okunduğu yönünde şikayetlerini olduğuna dair soruya ise, "Bazen birkaç gün önce, bazen birkaç gün sonra okunabilir. Biz orada günlük 5 kilovatsaati dikkate alıyoruz. Dolasıyla güne göre bakıyoruz. Yani 28 günlük bir faturaysa birinci kademe 140 kilovatsaat olacak birinci kademe. Eğer 32 günde okunduysa 160 kilovatsaat dikkate alınacak. Bir diğer husus aralıkta kullanılan elektriğin zamlı yansıtıldığı iddiası. Aralıktaki tüketiminiz eski birim fiyatlardan, ocaktan itibaren ise yeni birim fiyatlardan hesaplanıyor" diyerek cevap verdi.

“Dar gelirliyi desteklemeye devam”

Bakan Dönmez, imkanlar ölçüsünde hane halkının desteklenmesine devam edeceğini vurguladı. Petrolün dünya genelinde aynı fiyattan satıldığını aktaran Dönmez, Avrupa’ya kıyasla Türkiye’nin benzini en ucuz kullanan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Dönmez, elektrikte de benzer bir durumun söz konusu olduğunu vurguladı.

"Karadeniz’de yeni bir umut var"

Karadeniz gazında çalışmaların son sürat devam ettiğini ifade eden Dönmez, "Fatih gemimiz Türkali-6’yı bitirdi, Türkali-7’de. Bir de bizim Kanuni sondaj gemimiz var. O da Fatih gemimizin açmış olduğu kuyuların üretime hazırlık çalışmalarını yapıyor. Şu anda herhangi bir aksilik söz konusu değil. İlk açıkladığımız rakamlar neyse bütün yaptığımız işlemler rakamları teyit ediyor. Biz orada Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle yakma testi yaptık. Testler de bize gösterdi hakikaten kalitesi ve miktarıyla kendini doğrulayan bir rezerv var." dedi.

“Son Amasra-1 kuyusuna benzer bir keşif gelebilir”

Şubat’ta Sakarya Gaz Sahasının Güney Batısında keşif amaçlı bir sondaj yapılacağının altını çizen Dönmez, şunları kaydetti:

"Bir umut var. Çünkü bu saha birbirine oldukça benzer ve arkadaşlarımız artık her kuyu açışta sahayı daha iyi tanımlıyorlar ve çözümlüyorlar. Biz ilk olarak Tuna-1’de keşif amaçlı sondaja çıktığımızda yaptığımız değerlendirmede tahminiz yüzde 15-20 arasında demişlerdi. Şimdi Amasra-1 açtığımızda orada da benzer bir değerlendirmeyi yaptılar. Arkadaşlarımız dedi ki yüzde 80 burada var. Şimdi sahayı tanıdıkça daha kolay gerçekleşiyor işlemler. Henüz prospektifi almadık ama arkadaşlarımız buradan da ümitliyiz. Son Amasra-1 kuyusuna benzer bir keşif gelebilir. Tabii açmadan miktar ve kaliteye ilişkin bir şey söylemek mümkün değil. Biraz daha sabredelim. İnşallah o da olacak.

Bizim gayretimiz 2023’ün ilk çeyreğinde süratle hareket ederek bu çalışmaları tamamlamak istiyoruz. Şu anda denizin altına döşenecek çelik borular Filyos’a gelmeye başladı. İnşallah bu yılın yarılarında boru döşemeye başlayacağız."

“Rusya ile Ukrayna arasındaki sorun bize yansımaz”

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonucu Türkiye’nin enerjisinin bundan nasıl etkileneceği sorusuna Bakan Dönmez, "İnşallah gerilim kısa sürede çözülür. Bir sorun olmaz. Biz geçmişte bir uçak sorunu yaşamıştık ve Rusya ile ilişkiler gerilmişti. O dönemde de Rusya gaz sevkiyatında bir sorun yaşatmamıştı bize. Yazılı olan yükümlülükler neyse onları sağlamıştı. Burada doğrudan bizi ilgilendiren bir durum yok. Bunlardan bağımsız olarak inşallah sorun büyümeden Rusya ve Ukrayna arasında çözüm bulunur temennisinde bulunuyorum" dedi.

Yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların da hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Dönmez, gelecek yıl nükleer güç santralinin de devreye alınacağını hatırlattı.

Yorumlar (0)
-1°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11