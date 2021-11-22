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IRAK'IN EN BÜYÜK SEKTÖREL FUARI KAPILARINI AÇIYOR

Erbil'de gerçekleşecek en kapsamlı gıda, tarım ve ambalaj fuarı olma özelliğine sahip 4. Agro Pack ve 2. Irak Plastprintpack 2021 fuarları 23-26 Kasım tarihleri arasında So Fuar tarafından gerçekleştirilecek. İran, Ürdün, Hollanda ve Türkiye'den resmi ülke pavilyonları ile toplamda 9 ülkeden olmak üzere üst düzey bir uluslararası katılım sağlanacak.

Ekonomi 22.11.2021, 13:05
IRAK'IN EN BÜYÜK SEKTÖREL FUARI KAPILARINI AÇIYOR

23 Kasım’da açılacak fuar, 9 farklı ülkeden iş adamlarını bir araya getirecek ve 167 üzerinde firma binlerce ürünü 10 bine yakın ziyaretçinin beğenisine sunacak. Irak’ın en önemli ticaret şehirlerinden olan Erbil, 40 milyonluk Irak pazarına girişin en kolay yolunu ifade ediyor. Bu anlamda, şehrin tarihsel bağları ile düzenlenecek fuarlar Türk yatırımcılar için önemli bir potansiyel oluşturuyor. Sektörün önde gelen liderlerinin katılacağı fuarda, Türkiye ile yeni iş birliklerinin artırılması da amaçlanıyor.

IRAK PLASTİK TEKNOLOJİSİ İTHALATI 39 MİLYON EURO’YA YÜKSELDİ

Irak’ta kullanılan tüm plastik hammaddeleri ithal edildiğinden, ülke emtia ihracatçıları için büyük bir potansiyel vaat ediyor. 2015 ve 2019 yılları arasında Irak'ın plastik teknolojisi ithalatı, yıllık yüzde 16,7'lik büyümeyle 39 milyon Euro'ya yükseldi. Önümüzdeki yıllarda, düzenli bir şekilde büyümesi beklenen pazar, Irak’ı bu tür teknolojilerin Ortadoğu'daki en büyük üçüncü ithalatçı yaptı. 78 milyon Euro hacimle ambalaj teknolojisi ithalatında aynı konuma sahip Irak, baskı ve kağıt dönüştürme teknolojileri için de bölgedeki önemli alıcılar arasında yer alıyor.

2021 SONUNDA 3,7 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI HEDEFLİYOR

41 milyonluk nüfusa sahip Irak, Arap dünyasının Mısır'dan sonra ve Cezayir'le birlikte en kalabalık üç ülkesinden birisi konumunda. 34,3 milyar ABD doları değerinde hidrokarbon ihracatı ve 30,7 milyar ABD doları değerinde ithalat ile Irak'ın 2021'de 3,7 milyar ABD doları değerinde bir ticaret fazlası elde etmesi bekleniyor. GSYİH' nın 2021'de yüzde 1,1 ve 2022'de yüzde 4,4 büyümesi bekleniyor. 

ÜLKELERİN ÖNEMLİ KATILIMCILARI FUARDA YER ALACAK

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuara Türkiye’den 70 firmanın katılacağı büyük bir Türk pavilyonu organize edilmiş durumda. İran Ticareti Geliştirme Örgütü tarafından desteklenen resmi İran pavilyonunda 47 İranlı şirket ürünlerini ve çözümlerini sergileyecek. Hollanda Krallığı'nın Erbil Büyükelçiliği, Hollandalı 8 katılımcının ürünlerini sunacağı resmi Hollanda pavilyonu ile katılım sağlıyor. Ürdün İhracatçılar Birliği tarafından organize edilen resmi Ürdün pavilyonunda 7 Ürdün’lü şirket global ortaklarıyla birlikte yer alacak.

FUAR TÜM DEĞER ZİNCİRİNİ KAPSIYOR

Orta Doğu’nun en büyük ikinci tarım makinesi ithalatçısı Irak’ta, kümes hayvanları endüstrisi yatırımları artış göstermeye devam ediyor. Irak Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre 19 ülkeden tavuk ithal eden Irak’ın, en önemli ihracatçıları arasında Türkiye, Brezilya, ABD ve Ukrayna geliyor. Kuzey Irak’ta şu anda yılda yaklaşık 190 ton et üreten 2.000 tavuk çiftliği bulunuyor. 

41 milyonluk nüfusuyla Irak, Arap dünyasının Mısır'dan sonra ve Cezayir ile eşit düzeyde en büyük üç gıda pazarından biri. Yiyecek ve içecek sektöründeki harcamalar istikrarlı bir şekilde artıyor ve yiyecek ve içecek üretimi, Irak işleme endüstrisinin açık ara en büyük bölümünü kapsıyor. Buna bağlı olarak, yiyecek ve içecek bileşenlerine olan talep sürekli olarak artıyor.

Gıda üretiminin üç ila dört milyar ABD doları arasında olduğu Irak, Ortadoğu'daki yiyecek ve içecek ürünleri için en büyük pazarlardan biri haline geliyor. Irak, bu kapsamda düzenli olarak yılda altı ila sekiz milyar ABD doları değerinde gıda ve tarım ürünü ithal ediyor.

Irak'ın yiyecek ve içecek proses ve paketleme teknolojisi ithalatı, 2015 ve 2019 yılları arasında yıllık yüzde 17,5'lik bir büyüme oranıyla 76 milyon Euro'dan 145 milyon Euro'ya yükseldi. Irak'ı Orta Doğu'da bu tür teknolojilerin üçüncü büyük ithalatçı ülkesi yapıyor ve yerel gıda üretimini ve “Irak Malı” trendini genişletmeye yönelik siyasi iradenin açık bir işareti olarak görülüyor. Önümüzdeki yıllarda, teknoloji ithalatının da büyüyerek devam etmesi bekleniyor.

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