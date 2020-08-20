Irak İbrahim Halil Sınır Kapısı tır geçişine açıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayından beri şoför geçişlerine kapalı olan Habur Sınır Kapısı ile Halil İbrahim Sınır Kapısı dün akşam itibari ile açıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Mart’ta yolcu giriş çıkışına kapatılan Habur Sınır Kapısı’nda ticaret, tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla "temassız" olarak sürdürülen ticaret, dün akşam itibari ile şoförlerin Irak’a geçişi ile son buldu. Gümrük sahasına giriş yapan şoförler, pasaport işlemlerini yaptıktan sonra direk Irak tarafına doğru yol aldı. İlk geçiş yapan şoförlerden Metin Arslan, "İlk Irak’a giden Türk şoförüyüm. 6 aydan sonra ilk defa gidiyoruz hayırlısıyla. Kendi aracımızla gidip kendi yükümüz kendimiz boşaltıp tekrar Türkiye’ye döneceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir duygudur. Kendi aracımızla gitmek çok güzel bir şey. Yani aracı göndermek işte ne uyku vardı ne bir şey vardı. Kendimiz gidip kendimiz gelmek en güzeli" dedi.

Geçişler sırasında Irak Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından sürücülere 25 dolar karşılığında Kovid-19 testi yapılacağı, bildirildi. Öte yandan Irak’ın Duhok ve Zaho kentinde bazı vatandaşlar ülkelerine gelen Türk şoförlerinin İbrahim Halil Sınır Kapısından çıkışlarına izin vermeyerek protesto etmeye çalıştı. Irak merkezi hükümet ile bölgesel yönetim nezdinde olaylar yarıştırılarak, protestocu grubun dağıtıldığı öğrenildi.