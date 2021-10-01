İpsala’da damlama sulama ile ilk defa ekilen çeltiğin hasadı yapıldı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde çiftçi Ekrem Ege tarafından damlama sulama yöntemi ile ilk defa ekimi yapılan çeltiklerin hasadı yapıldı.

Hasat etkinliğine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı. Hasat etkinliğinde İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, damlama sulama ile çeltik ekimi hakkında kısa bir bilgi verdi.

Vali Canalp, “Burada bahar döneminde ekimini yapmış olduğumuz damla sulama çeltik ekim alanındayız. Bu alanda İpsala’nın ve Edirne’nin geleceğine yeni bir boyut katacak örnek bir etkinliği yapıyoruz. Edirne her yıl Türkiye’nin çeltik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Bu yöntemle bunun çok daha ötelere taşınabileceğini, Türkiye’nin yüzde 45 çeltik üretimini değil yüzde 65’ini, 70’ini karşılayabilecek bir potansiyeli bünyesinde barındıran bir uygulama olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bir arazinin çeltik tarlası olabilmesi için düz olması, havuz şeklinde suyu biriktirmek şeklinde olması gerekiyordu. Şu anda halihazırda çeltik ekiminin yapıldığı araziler düz alanlardır. Burada yapılan damla sulama yöntemi bu şekildeki bir dezavantajı ortadan kaldırıyor, bu yöntemle yamaç arazilerde artık çeltik ekim alanı oluyor. Bu yöntemle buharlaşmadan kaynaklanan su kaybının önüne geçmiş oluyoruz. Burada örnek ve deneme çalışması yaptık ve aynı zamanda erken hasat edilebilen ürünler ekerek ikinci ürün alma imkânı doğdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz vasıtası ile diğer tüm ilçelere yaygınlaştırmak için çalışmaları başlatacağız. Buradan bu uygulamayı hayata geçiren çiftçimize ve diğer emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Edirne’de ilk defa damlama sula metodu ile çeltik ekimi yapan Ekrem Ege ise, ilk defa denemesini yaptıkları çalışmadan gayet memnun olduklarını, dönüm başına 600-700 kilogram arasında verim beklediklerini belirterek, önümüzdeki yıl damlama sulama yöntemi ile ekim alanlarını genişleteceğini söyledi.