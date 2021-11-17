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İpragaz'ın müşteri dostu uygulaması iPApp'a inovasyon ödülü

Ekonomi 17.11.2021, 12:41
İpragaz'ın müşteri dostu uygulaması iPApp'a inovasyon ödülü

İSTANBUL (AA) - İpragaz, müşteri dostu uygulaması iPApp ile "LPG Sektörü Müşteri Odaklı Yılın En İnovatif Markası" ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl 2'ncisi düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde İpragaz, online sipariş ve sadakat platformu iPApp ile "LPG Sektörü Müşteri Odaklı Yılın En İnovatif Markası" ödülünün sahibi oldu.

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Komitesi ve Jürisi tarafından markaların faaliyet gösterdiği alanlardaki başarısı, vizyonu ve toplumsal konulara bakışı ile sosyal sorumluluk kapsamında üstlendiği roller gibi çeşitli kriterler üzerinden yapılan titiz değerlendirmelerin sonucunda İpragaz, LPG sektörünün en inovatif markası seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpragaz Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Aratay, başlattıkları dijital dönüşüm yolculuğu ile yenilikçi uygulama ve sistemleri geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "iPApp, dijitalleşme stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bir uygulama. Müşteri merkezli inovasyon yaklaşımıyla geliştirdiğimiz ve sektörde bir ilk olan iPApp, sipariş zamanının belirlenebilmesi, en yakın bayinin seçilmesi ve hızlı sipariş verilmesinin yanında müşterilerine birçok kolaylık ve fırsatı birlikte sunuyor. Dijitalleşme alanında sektöre yeni bir anlayış getiren iPApp ile sektörün inovatif markası seçilmek bizler için ayrı bir mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda geliştirdikleri iPApp ile sektöre dijitalleşmeye yeni bir anlayış getirdiklerini vurgulayan Aratay, şunları kaydetti:

"Tüketiciler ile doğrudan teması sağlayan ve kullanıcılara yüzde 100 bir dijital deneyim yaşatan IPApp, aynı zamanda sahip olduğu özellikler ve sunduğu avantajlarla enerji sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor. Müşterilerimiz tüp siparişinin yanında iPApp'ı İpragaz otogaz alımlarında da kullanıyor, puan kazanıyor, kazandıkları puanları bir sonraki otogaz alımlarında kullanabiliyor. İpragaz olarak iPApp uygulamamız ile biz de müşterilerimize doğrudan ulaşıp, ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş avantajlı fırsatlar ve kampanyalar sunabiliyoruz. 2019 yılı sonunda hayata geçirdiğimiz iPApp ile bugün Türkiye'nin 79 ilinde başarıyla hizmet veriyoruz. Hedefimiz bunu en kısa sürede ülkemizin tüm noktalarında uygulamak ve ulaştığımız 2 milyonu aşkın müşteri sayısını daha da ileriye taşımak."

#İpragaz #İpragaz Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Aratay #LPG
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