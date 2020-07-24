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İpotekli konut satışları tarihi zirvede

TÜİK, Haziran 2020 konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 arttı ve 190 bin 12 adet konut satışı gerçekleşti.

Ekonomi 24.07.2020, 15:13
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İpotekli konut satışları tarihi zirvede


Gayrimenkul sektöründe yaşanan son gelişmeler ve açıklanan konut satış istatistikleri ile beraber konut satışları tarihi bir rekor kırdı. Kredi faiz oranlarının 0,64 ve 0,74 gibi cazip rakamlara inmesiyle beraber harekete geçen konut satışları özellikle ikinci el konut piyasası için yeni bir umut olduğunu ifade eden Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Türkiye'de salgın sonrası alınan önlemler ve teşviklerle beraber yaşanan ekonomik toparlanma, genelde gayrimenkul sektörü ve özelde konut sektörünü de etkilemektedir. Bu sektörler, yatırım amaçlı olmasından dolayı her kesim için, konjonktür ne olursa olsun her zaman gözdesi ve bu nedenle oldukça tercih edilmektedir. Nüfus artışına ve genç nüfus büyüklüğüne paralel olarak konut üretimine ihtiyaç süreklilik ve güncellik taşımaktadır. Türkiye, ekonomik ve siyasal istikrarını bulduğu ve sürdürdüğü oranda, dış dünyadaki konut başta olmak üzere her türlü gayrimenkuller için bir cazibe alanı görülmektedir. Bunda ekonomik ve kültürel küreselleşmenin etkisi oldukça fazladır. 2017 yılı toplamında 1 milyon 409 bin 314, 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398, 2019 yılında 1 milyon 348 bin 729 adet olarak gerçekleşmişti. Geride bıraktığımız son üç yıla baktığımızda yıllar arasında gerçekleşen konut satış rakamları birbirine yakın oranlarda sonuçlanmıştı. 2020 yılı dönemine baktığımızda ise özellikle salgın etkileri sebebiyle sektörün ilk altı ayı oldukça zor bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak konut kredi faizlerindeki indirim ve ödemesiz dönem kampanyası nedeniyle son iki ay içerisinde konut satışlarında ciddi bir toparlanma yaşandı. İstatistiklere yansıyan konut satış rakamlarında en dikkat çekici oran ise ipotekli konut satışlarında görülmektedir" dedi.


Konut kredi kullanım miktarları, makro ekonomik bazı sorunlar yüzünden inişli çıkışlı gelişmeler gösterse de, faizlerdeki sert düşüşler sonucu yüksek artış trendleri kaydettiğini ifade eden Aydemir, "İpotekli konut satışları haziranda bir önceki aya göre yüzde 449 artarak 101 bin 504 adede ulaştı ve tarihin en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti. 2020 Nisan döneminde 17 bine kadar gerileyen ipotekli konut satışı, teşviklerin ve kampanyaların etkisiyle yükselişe geçerek haziranda 101 binin üzerine çıktı. Son üç yıldaki inşaat sektöründeki maliyet artışları satış fiyatlarına son derece sınırlı ölçüde yansımıştır. Yükleniciler şimdilik maliyetleri önemli ölçüde kendileri üstlenmiş görünmektedir. Bu sebeple sıfır konutlar ve ikinci el konutlar arasındaki fiyat farkları beklenen düzeyde bir artış göstermemiştir. Salgın sonrası kamu bankaları öncülüğünde başlatılan konut kredi faiz indirimi uygulaması ile özellikle ikinci el konut satışlarında tarihi bir rekor kırılmıştır. Haziranda önceki aya göre konut satışları yüzde 64, 2019'un aynı dönemine göre ilk defa satılan konut sayısı yüzde 152, ikinci el konut satışları yüzde 245 artarak bu alanda zirveyi gördü" diye konuştu.
Sağladığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman bir kaldıraç görevini üstlenen inşaat sektörü ayrı bir öneme sahip olduğuna da dikkat çeken Aydemir, "İnşaat sektörünün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde yüzde 16-17, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 10 düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Geçtiğimiz 15 yıl boyunca, Türkiye’de inşaat sektörü ekonominin büyümesine paralel bir genişleme yaşamıştır. Dünya ölçeği ve ülkemizin potansiyeline bakıldığında ise inşaat sektörünün uygun konjonktürde daha fazla büyüme olanağı bulunmaktadır. İnşaat ve buna bağlı konut sektöründeki gelişmeler hem ekonomi çevreleri hem de sade vatandaş için günlük hayatın bir parçası olan değişkenlerdir. Konut talebi ve satışlarında görülen canlanma/durgunluk haline göre sektörün gelişme hızı etkilenmektedir. Sektörün, toplam ülke büyümesine karşı duyarlılığı da yüksektir" şeklinde konuştu.

#Bursa #konut #ipotek
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