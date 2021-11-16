IPARD-2 10. Çağrı Hibe Oranları ve Sözleşme Tutarları artırıldı

Türkiye ve Avrupa Birliği eş finansmanında yürütülen IPARD programı kapsamında 10. Çağrıda verilen hibe oranları ve sözleşme tutarları artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Avrupa Komisyonunun da destekleriyle IPARD-2 Programı 10 Çağrı kapsamında proje sunarak ülkemize yeni tesisler kazandıran yatırımcılara yeni hibe oranlarının ve artırılmış sözleşme tutarlarının uygulanacağını açıkladı.

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin eş finansmanı ile uygulanmakta olan IPARD programında yapılan değişiklikle 10. Çağrı kapsamında yatırımcılara verilen hibe oranları artırıldı.

Hayvansal ürünlerin üretimine yönelik projeler için baz hibe oranı yüzde 50’den yüzde 60’a yükseltilmiş olup, bu sektörde programda belirlenmiş üretici örgütlerinin yapacağı yatırımlar için ise bu oran yüzde 70’e çıkarıldı. Genç çiftçilere ve dağlık alanda yatırım yapan işletmelere ek yüzde 5 hibe uygulama devam edecek. Bu ek hibe oranı ile destekler yüzde 70 veya yüzde 80’lere kadar ulaşabilecek.

Diğer taraftan tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler için baz hibe oranı yüzde 40’tan yüzde 50’ye yükseltilmiş olup bu sektörde belirli üretici örgütlerinin yapacağı yatırımlar için bu oran yüzde 60’a çıkarıldı.

Sözleşme tutarları da arttı

IPARD-2 Programından faydalanan yatırımcılara ilave destek sağlayarak yatırımlarını gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla, 10. Başvuru Çağrı Döneminde sunulan projelerin yapım işleri ve makine-ekipman harcama kalemlerine ait sözleşme tutarları da artırıldı.

Buna göre, yapım işleri ve makine-ekipman harcama kalemleri için sırasıyla İnşaat Maliyet Endeksi ve TÜİK tarafından yayınlanan Üretici Fiyat Endeksinin Makine Ekipman kategorisi referans alınarak; faydalanıcılara TKDK tarafından uygun bulunan yapım işleri harcamalarını yüzde 19’a kadar ve makine-ekipman harcamalarını ise yüzde 14’e kadar artırma imkanı sağlanacak.