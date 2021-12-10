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IONIQ 5, Avrupa'da "Yılın Otomobili" ödülü için finale kaldı

- IONIQ 5, "COTY 2022" için aday gösterilen 39 yeni model arasından seçildi- Gelecek yıl Türkiye'de de satışa sunulması planlanan IONIQ 5, Hyundai Motor Grubu'nun elektrikli modeller için geliştirdiği platformu olan Elektrikli Global Modüler Platform (E-GMP) üzerine inşa edildi

Ekonomi 10.12.2021, 18:11
IONIQ 5, Avrupa'da

İSTANBUL (AA) - Hyundai'nin elektrikli alt markası IONIQ, "5" adı verilen SUV modeliyle Avrupa'da "Yılın Otomobili" ödülü için finale kalan 7 otomobil arasında yer aldı.

Hyundai açıklamasına göre, otomotiv dünyasındaki prestijli ödüllerden "Yılın Otomobili (COTY) 2022"ye adını yazdıran IONIQ 5, tamamen elektrikli bir model olarak rakipleri karşısında ter dökecek.

IONIQ 5, COTY 2022 için aday gösterilen 39 yeni model arasından seçildi. Daha sonra finallere kalan otomobil, tasarımı, teknolojisi ve elektrikli motor performansı ve menziliyle otoritelerin dikkatini çekti. IONIQ 5, satışa sunulmasından 6 ay sonra da Almanya'da "Yılın Otomobili" seçildi. Bu başarısını Avustralya'da da devam ettiren otomobil, "Yılın Elektrikli Otomobili" ve genel kategoride de "Yılın Otomobili" seçildi.

Gelecek yıl Türkiye'de de satışa sunulması planlanan IONIQ 5, Hyundai Motor Grubu'nun elektrikli modeller için geliştirdiği platformu olan Elektrikli Global Modüler Platform (E-GMP) üzerine inşa edildi. Kullanıcılar IONIQ 52i 58 kWh veya 72,6 kWh olmak üzere iki farklı seçenekle tercih edebiliyor. Yenilikçi otomobil, dört tekerlekten veya arkadan itişli olmak üzere iki farklı çekiş sistemiyle de sunuluyor. WLTP'ye göre arkadan çekişli ve 72,6 kWh'lik versiyon, tek bir şarjla maksimum olarak 481 kilometre sürüş menziline sahip bulunuyor. IONIQ 5, güçlü bir performans ve hızlı şarj sunmasıyla da öne çıkıyor.

Araç, 800V şarj teknolojisi sayesinde hızlı DC şarj istasyonlarında 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Ayrıca, sürüş sırasında veya park halindeyken dizüstü bilgisayarlar veya e-scooterlar gibi herhangi bir elektronik cihaza güç sağlamak ve şarj etmek için Araç Yükleme (V2L) teknolojisi kullanılabiliyor.

COTY, otomotiv endüstrisinin en çok rağbet gören ödüllerinden birisi olarak sektörde önemli bir yere sahip bulunuyor. Avrupa çapında 23 ülkeden 61 kıdemli otomobil gazetecisinden oluşan jüri üyesi, listeye giren modelleri tasarım, teknoloji, yol performansı ve fiyat/performans dengesi gibi kriterleri baz alarak değerlendiriyor.

#Hyundai
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