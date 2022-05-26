Investopia, global sohbetlerini Hindistan’da başlattı

Global yatırım girişimi Investopia, Mumbai ve Yeni Delhi’de iki açık oturum düzenleyerek dünya pazarlarındaki global sohbetlerinin açılışını Hindistan’da yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti tarafından Eylül 2021’de başlatılan global yatırım girişimi Investopia, Mumbai ve Yeni Delhi’de iki açık oturum düzenleyerek dünya pazarlarındaki global sohbetlerinin açılışını Hindistan’da yaptı. Oturumlarda, modern teknoloji ışığında yatırım dünyasındaki hızlı değişikliklerin yanı sıra yatırımları gelişmekte olan pazarlara yönlendirmenin yolları ve Hindistan pazarındaki olanaklar tartışıldı. Etkinlik, girişimin yatırımları gelişmekte olan pazarlara ve 3,5 milyar nüfuslu geniş bölgedeki yeni ekonomiye yönlendirme ve yeni ekonomilere yatırımları teşvik etme direktifi doğrultusunda, BAE dışındaki ilk Investopia faaliyeti oldu.

İki oturuma da BAE ve Hindistan’dan üst düzey yetkililer, politika yapıcılar, iş insanları ve yatırımcılar katıldı. Etkinlikte BAE tarafından BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, BAE Girişimcilik ve KOBİ’lerden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Ahmed Belhul el-Falasi, Hindistan’ın BAE Büyükelçiliği Büyükelçisi Dr. Ahmed Abdulrahman el-Benna ile BAE’nin Hindistan Büyükelçisi Sunjay Sudhir ve Hindistan İş Konseyi’nin India@75 Konseyi Başkanı, Jetline Industries Genel Başkan Vekili ve İdari Müdürü Rajan Navani yer aldı.

"Investopia, BAE’nin yeni ekonomi sektörlerine yönelik yatırımı teşvik eden ve global pazarlarda yeni olanak ve ortaklıklar üreten global politikalar geliştirme çabalarıyla uyumludur," diyen Abdullah bin Tuk el-Mari sözlerine şöyle devam etti:

"Investopia’nın global sohbetlerini Hindistan’dan başlatmak, gelişmekte olan pazarlarda gelecek ekonomisi sektörlerine yatırımı teşvik etme ve yönlendirme amacı doğrultusunda başka ülkelere ulaşmak için stratejik bir adımdır. Investopia daima, bugün karşı karşıya olduğumuz zorluklara çözüm üretmeyi ve iş büyümesi akımlarını desteklemek için global uzmanların farklı bakış açıları ve içgörülerinden faydalanma olanağı sağlamayı hedefleyerek yapıcı diyalog ve iş birlikleri için alan oluşturmaya çabalayacak."