Invamed-RD Global'de

İSTANBUL (AA) - Invamed-RD Global'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Senenin Hızlı Koşanları Ödül Töreni'nde, en yenilikçi ve başarılı projelerin sahipleri ödüllendirildi.

Invamed-RD Global'den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, şirketin "Kurumsal Değerler Lansmanı" da yapıldı.



Invamed-RD Global, şirketin Sürdürülebilirlik ve İletişim Komitesi'nin düzenlediği etkinlikte, kurumsal yönetim anlayışı, sürdürülebilirlik hedefleri ve kurumsal değerleriyle ilgili olarak 2022 yılı için oluşturduğu strateji planını çalışanları ile paylaştı.

Bilimsel çalışmaları sebebiyle yurt dışında olan Invamed-RD Global Başkanı Raşit Dinç, şirketin üretim tesislerinde salgın kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen Hızlı Koşanlar Ödül Töreni'ne video konferans ile katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Invamed-RD Global Başkanı Raşit Dinç, "Hastalıkların iyileştirilmesine yönelik geliştirdiğimiz yüksek teknolojili çözümler ve bu tedavi çözümlerini dünyanın her kesiminden ihtiyacı olan tüm insanlara ulaştırabilmek misyonuyla çıktığımız bu yolculukta, kıymetli Invamed-RD Global çalışanlarına çalışkan olmak, görev ve sorumluluklarını tutku ile yapmak anlayışı ile ürettiği başarılı projeleri için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.