Invamed-RD Global Başkanı Raşit Dinç'ten 10 Kasım mesajı

İSTANBUL (AA) - Invamed-RD Global Başkanı Raşit Dinç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinç mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, önderlik ederek zafere ulaştırdığı milli mücadele ile Türk milletine ve dünyanın esaret altındaki tüm mazlum milletlerine umut ve ilham kaynağı olan yüce önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılı dönümünde sevgi, saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.



"Atatürk'e göre, sağlık olmadan eğitim, üretim ve hiçbir alanda bir ulus başarıya ulaşılamaz ve tam bağımsız olamazdı." ifadelerini kullanan Dinç, mesajında şunları kaydetti:



"Bu nedenle Atatürk'ün 'Devlet olma savındaki siyasal kuruluşların en birinci görevi, halkının sağlığı ve sağlamlığıdır' savından yola çıkarak, INVAMED-RD Global olarak üzerimize düşeni yapmak ve hem Yüce Türk Milletimizin hem de dünya vatandaşlarının sağlığı için bilimsel araştırmalarımıza ve üretmeye devam etmek en temel sorumluluğumuzdur."