Invamed RD Global Başkanı Dinç’ten 18 Mart mesajı

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Invamed RD Global Başkanı Raşit Dinç, "Aziz şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anarak büyük bir gurur ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

Invamed RD Global Başkanı Raşit Dinç, yayımladığı mesajda Çanakkale Savaşı’nın milletin dirilişinin ve tam bağımsızlığa olan inancının tüm dünyaya ilanı olduğunu vurgulayarak, "215 kiloluk mermiyi tek başına kaldırarak topa süren Seyit Onbaşı’nın ruhudur Çanakkale. Anadolu’nun sonsuza dek bir Türk yurdu olacağını tüm dünyaya duyuran 18 Mart Çanakkale Zaferi, milleti için savaş meydanında korkusuzca çarpışan, çocuk denecek yaşta vatanı için canını hiçe sayarak şehit düşenlerin kahramanlık destanıdır. Türk milletinin zor zamanlarda fedakarca ve kahramanca verebileceği mücadelelerin mühim bir örneği olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, bu aziz topraklarda yaşayanlar için birlik, beraberlik ve dayanışma arzusunun ilham kaynağı haline gelmiştir. 18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.