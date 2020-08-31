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İnternette İstanbullular araç bakımı, Ankaralılar cam balkon hizmeti arıyor

TÜRKİYE’NİN SANAL DÜNYADAKİ HİZMET ALIŞKANLIKLARI BELİRLENDİ, TEMİZLİK HİZMETİ ARAMALARI ZİRVEDE YER ALDI. İSTANBULLULAR EN FAZLA 'ARAÇ BAKIMI' İÇİN İNTERNETTE HİZMET ARARKEN ANKARALILAR İSE 'CAM BALKON' ARIYOR.

Ekonomi 31.08.2020, 10:05
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İnternette İstanbullular araç bakımı, Ankaralılar cam balkon hizmeti arıyor

Türkiye’nin sanal dünyadaki hizmet alışkanlıkları belirlendi, temizlik hizmeti aramaları zirvede yer aldı. İstanbullular en fazla ’araç bakımı’ için internette hizmet ararken Ankaralılar ise ’cam balkon’ arıyor.

Hizmet sektöründe tadilat, temizlik, nakliyat, eğitim gibi bir çok alanlarda hizmet sağlayan kişileri, hizmeti arayışında olan kişiler ile buluşturan isimdustu.com, 2020 yılının ilk yarısı için ‘Türkiye’nin sanal dünyadaki hizmet alışkanlıklarını’ belirledi.

Kullanıcı yorumları fiyattan daha önemli

Türkiye genelinde en fazla aranan hizmet kategorisi; ev temizliği olurken, ikinci sırada ev dekorasyon ve tadilatı hizmeti yer aldı. Şehirlere göre hizmet taleplerinde ciddi farklılık görülürken, ortak hizmet ihtiyacı ev temizliği, nakliyat ve ev tadilat kategorilerinde oldu. En fazla aranan kategoriler dışında İstanbul’da en fazla araç bakım servisi ve diyetisyen hizmeti için arama yapılırken, Ankara’da ise cam balkon yapan şirket ve firmalar için arama yapıldı. Ayrıca Ankara’da araç modifiye ve ev dekorasyon hizmeti diğer öne çıkan hizmetler kategorileri oldu.

Pandeminin başlamasıyla dezenfeksiyon talebi yüzde 1.210 arttı

Türkiye’de mart ortasında görülmeye başlanan koronavirüs salgınıyla tüketicilerin hizmet alışkanlıklarında değişimler yaşandığı görülürken; telefon, bilgisayar tamiri, araç ve oto işlemleri gibi ustalarla en az görülüşen hizmetler birkaç adım öne çıktı. Pandemi nedeniyle mart ayından itibaren dezenfeksiyon hizmetlerine yönelik talep ise bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 1.210 artış gösterdi.

“Bu yılı koronavirüs öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmamız gerekiyor”

Araştırma ile ilgili değerlendirmede bulunan isimdustu.com platfomu kurucu ortaklarından Kaan Türkmen, “Türkiye’deki bu yılın hizmet alışkanlıklarını koronavirüs öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Pandemi öncesindeki hizmet tercihleri ile pandemi döneminde hizmet tercihleri bir uçurum gibi birbirinden ayrılıyor. Pandemi sonrasında hijyen içeren hizmet taleplerinde rekor bir artış gördük. Pandemi döneminde duraksayan diğer hizmet sektörleri durma noktasına gelirken ilaçlama, dezenfeksiyon ve diyetisyen ihtiyaçları ciddi oranda talep gördü” dedi.

“Ev satışlarındaki rekorlar hizmet sektörünü de olumlu etkiledi”

Devlet bankaları önderliğindeki konut kredi ile ev satışlarında görülen tarihi rekorlar, araştırma platformunda da olumlu etkilerin görüldüğünü kaydeden şirketin kurucu ortaklarından Mehmet Ali Efe, “Pandemi döneminde yavaşlayan hizmet sektörü haziran ayı yeni normalleşme dönemi ile birlikte büyük bir ivme kazandı. Mart, Nisan, Mayıs döneminde nakliyat ve ev dekorasyon tadilat hizmetlerinde yaşanan durulma, haziran ayı ile birlikte yüzde 260 oranında arttı. Ayrıca, haziranda ev dekorasyon hizmetlerinde yüzde 330 artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

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