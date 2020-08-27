banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Muharrem orucu nedir? Ne zaman tutulur?
Muharrem orucu nedir? Ne zaman tutulur?
Telafi eğitimi başlıyor! İlk ders 31 Ağustos'ta...
Telafi eğitimi başlıyor! İlk ders 31 Ağustos'ta...
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yoksulluk sınırı 7.764 oldu
Yoksulluk sınırı 7.764 oldu

İnternet alışverişlerinde mobilya ve dekorasyon ürünleri yüzde 95 arttı

DÜNYA GENELİNDE HER YIL 15 MİLYONDAN FAZLA TÜKETİCİ MOBİLYA ALIŞVERİŞİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPIYOR. TÜRKİYE’DE KOVİD-19 SALGINIYLA EVDE GEÇİRİLEN SÜRE ARTINCA YILIN İLK YARISINDA İNTERNETTEN YAPILAN EV-BAHÇE MOBİLYA VE DEKORASYON ÜRÜNÜ ALIŞVERİŞLERİ YÜZDE 95 ARTTI. VERİLEN SİPARİŞLERİN YÜZDE 68’İ TAKSİTLE YAPILIRKEN, EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ EN ÇOK TAKSİTE BAŞVURULAN ÜRÜN GRUBU OLDU. TREND MOBİLYA KURUCU ORTAĞI MURAT ERAT, KONU HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Ekonomi 27.08.2020, 13:36
5
İnternet alışverişlerinde mobilya ve dekorasyon ürünleri yüzde 95 arttı

Dünya genelinde her yıl 15 milyondan fazla tüketici mobilya alışverişini internet üzerinden yapıyor. Türkiye’de Kovid-19 salgınıyla evde geçirilen süre artınca yılın ilk yarısında internetten yapılan ev-bahçe mobilya ve dekorasyon ürünü alışverişleri yüzde 95 arttı. Verilen siparişlerin yüzde 68’i taksitle yapılırken, ev dekorasyon ürünleri en çok taksite başvurulan ürün grubu oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılı ilk altı ayına ait e-ticaret veriler açıklandı. Paylaşılan detaylı raporda, Türkiye’de e-ticaretin büyümesine dair genel ve sektörel pek çok istatistik yer aldı. Raporda öne çıkan sektörlerden biri de mobilya ve dekorasyon sektörü oldu. Mobilya ve ev tekstilini de barındıran ev-bahçe ürünleri önceki yılın aynı dönemine göre internet alışverişlerinde yüzde 95 oranında artarak 2,1 milyar liraya ulaştı.

En çok ev dekorasyonunda taksit yapılıyor

Sektör bazında taksitli işlemlerin toplam oranına bakıldığında, ev mobilya ve dekorasyon ürünleri alışverişlerinde yüzde 68 oranında taksit yapıldığı görüldü. Yüzde 45 ile beyaz eşya ikinci sırada yer alırken, yüzde 32 ile giyim üçüncü sırada yer aldı. Tüm internet alışverişlerinde ise taksitli ödemeler toplam ödemelerin yüzde 26’sını oluşturdu.

Trend Mobilya Kurucu Ortağı Murat Erat, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

’’Online mobilya alışverişinde tüketiciler daha hızlı karar veriyor’’

Google tarafından hazırlanan ‘Mobilya Satın Alımında Dijitalin Rolü’ raporundan veriler paylaşan Murat Erat, "Mobilya alışverişini online olarak yapan tüketiciler, mağazalardan alışveriş yapan tüketicilere oranla daha hızlı satın alma kararı veriyor. Yalnızca ürün temininde sağladığı kolaylıklarla değil fiyat karşılaştırma, marka sorgulama ve tüketici deneyimlerini görüntüleme gibi detaylı araştırma imkanlarıyla da mobilya alışverişlerinde online mağazalar tercih ediliyor. Özellikle modern mobilyalara yönelim gençlerin de etkisiyle arttı. İnternetten yapılan mobilya araştırmalarının yüzde 63’ü bir hafta içinde satın almayla sonuçlanırken, aynı gün satın alma kararı veren tüketici sayısı yüzde 53’e ulaşıyor’’ ifadelerini kullandı.

’’Avrupa mobilya pazarında yıl sonunda gelirin yüzde 9’u online alışverişten olacak’’

Yılın ilk yarısında e-ticaret hacminin 91 milyar 700 milyon liraya ulaştığını hatırlatan Erat, “Dünya genelinde her yıl 15 milyondan fazla tüketici mobilya alışverişini online olarak yapıyor. Avrupa mobilya pazarında 2020 yılının sonunda toplam gelirin yüzde 9’unun online satış kanallarından elde edilmesi bekleniyor. ‘Ev mobilya ve dekorasyonu’ gibi ürün gruplarına yönelik internetten yapılan aramalar son yıllarda yüzde 100’ün üzerinde arttı. Şartlar da mobilya sektörünün dijital mecralarda büyüyeceğini gösteriyor’’ şeklinde konuştu.

’’Modern mobilya tercihlerinin katkısıyla online mobilya satışları ikiye katlanacak’’

Salgınla birlikte uzaktan çalışanlar ve evde sosyal izolasyon tedbirlerine uyan pek çok insanın yaşam alanlarında geçirdiği sürenin artmasıyla dekoratif yenilikler yaptığını da hatırlatan Erat, "Pandemi döneminde dekorasyon ve bahçe ürünleri haricinde yalnızca online mobilya sektörü satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artış gösterdi. Minimal ve sade tasarıma sahip modern mobilyaların yaşam alanlarının dekorasyonunda daha çok tercih edildiğiniz görüyoruz. Özellikle e-ticaretin içine doğan genç kuşağın modern mobilya beğenisinin de katkısıyla yıl sonuna kadar Türkiye’deki online mobilya alışverişlerinin 2019’a göre 2 katına çıkacağını öngörüyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25