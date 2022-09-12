İntema, hizmet noktalarına Bodrum Mağazası’nı ekledi

Modüler mutfak markalarından İntema, Bodrum Mağazası’nda koleksiyonundan örnek mutfakların yanı sıra eviyeden bataryaya, tezgahtan mutfak cihazlarına kadar mutfakla ilgili her şeye aynı adreste ulaşma imkanı sunduğunu duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen modüler mutfak markalarından biri olan İntema, global trendleri kendi dokunuşlarıyla birleştirdiği güncel koleksiyonu ve müşterilerine sağladığı profesyonel mimarlık hizmetiyle yeni mağazasını Bodrum Konacık’ta açtı. İntema Bodrum Mağazası’nın açılışı, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Ziyaretçilerine mutfak mobilyasından çok daha fazlasını sunan marka, koleksiyonundan mutfak seçenlere, alanında uzman mimarlar tarafından müşterilerinin ihtiyaçlarına göre en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş tasarım mutfaklara sahip olma olanağı sunuyor.

Teşhir mutfaklar Bodrum’a özel tasarlandı

Yapılan açıklamaya göre, Konacık’ta ana yol üzerinde, merkezi bir konumda yer alan mağaza, deneyimli tasarım ekibinin titiz ve ayrıntılı çalışması sonucu, şık ayrıntılarla bezenmiş ferah teşhir alanlarıyla dikkat çekiyor. Sürdürülebilirlik ilkelerine göre tasarlanan ve 3 kattan oluşan mağazada, koleksiyondaki birbirinden şık mutfaklar, ziyaretçilere evlerine en uygun mutfağı bulmaları için kılavuzluk ediyor. Mağazada sergilenen teşhir mutfaklar, Bodrum’un mimarisine ve temasına uyumlu tasarımıyla öne çıkıyor. Renk seçimlerinde ise rahatlatıcı ve evlere ferah bir hava katacak beyaz, bej, ahşap tonları ile denizle özdeşleşen pastel mavi ve yeşil tonlar öne çıkıyor. Mağazadaki mutfak tasarımlarında kullanılan renklerin yanı sıra ziyaretçiler, koleksiyondaki farklı mutfak stillerine özel renk paletlerini de inceleyebiliyor ve kendi yaşam tarzlarını en iyi ifade edecek renkleri seçebiliyor. Kullanıcılara ihtiyaç duydukları mekanizma, aksesuar ve depolama çözümlerini görme olanağı sunan Bodrum İntema’da, ayrıca farklı mutfak planlamaları hakkında fikir edinebilecekleri birçok alternatif bulunuyor.

Mutfakla ilgili her şey yer alıyor

Markanın tüm satış noktalarında, sadece mutfak modelleri değil mutfağa dair tüm ihtiyaçların bir arada bulunduğu bütüncül bir hizmet sunuluyor. Markanın Bodrum mağazasında da ziyaretçiler, mutfak mobilyasının yanı sıra eviye, batarya, tezgah, mutfak cihazları, dolap içi mekanizmalar gibi mutfakla ilgili her şeye aynı adreste ulaşabiliyor.