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'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada “Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek” dedi.
Ekonomi 21.12.2020, 11:38
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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: “Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde, yani arifesinde, elektrik kesme işlemi yapılamayacak”
“Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek”
“65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek”
“Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek.”
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