İnşaat Sektöründe Hareketlenme Başlıyor!

Artan maliyetlerin konut fiyatlarına yansıdığını ifade eden Yıldırım “İnşaat maliyetlerinde görülen fiyat artışları, yılın 2. yarısında artarak devam edecek gibi görünüyor. Ev sahibi olmak isteyenlere tavsiyemiz bir an önce aksiyon almaları.” dedi.

Maliyet artışlarında balon zamların da etkisi olduğunu belirten Erdoğan Yıldırım, ev sahibi olmak isteyenleri hızlı davranmaya davet etti.

Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım

Son dönemde gayrimenkulün yatırım aracı olma özelliğinin yeniden öne çıktığını belirten Yıldırım bu durumun konut satışlarını artırdığını ve yatırım aracı olarak ilk sırada tercih edileceğini beklediklerini belirtti.