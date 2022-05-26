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İnşaat Sektöründe Hareketlenme Başlıyor!
Maliyet artışından kaynaklanan fiyat yükselmelerinin yılın ikinci yarısında devam edebileceğini belirten Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım, ev sahibi olmak isteyenlerin daha hızlı hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Ekonomi 26.05.2022, 12:57
Artan maliyetlerin konut fiyatlarına yansıdığını ifade eden Yıldırım “İnşaat maliyetlerinde görülen fiyat artışları, yılın 2. yarısında artarak devam edecek gibi görünüyor. Ev sahibi olmak isteyenlere tavsiyemiz bir an önce aksiyon almaları.” dedi.
Maliyet artışlarında balon zamların da etkisi olduğunu belirten Erdoğan Yıldırım, ev sahibi olmak isteyenleri hızlı davranmaya davet etti.
Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım
Son dönemde gayrimenkulün yatırım aracı olma özelliğinin yeniden öne çıktığını belirten Yıldırım bu durumun konut satışlarını artırdığını ve yatırım aracı olarak ilk sırada tercih edileceğini beklediklerini belirtti.