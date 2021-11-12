İnşaat sektöründe

İSTANBUL(AA) - Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, kentsel dönüşüm sürecinde olan Türkiye’de yapılaşmanın, ağırlıkla betonarme binalardan oluştuğunu vurgulayarak, beton binanın kısa ömürlü olduğunu ve sektörün bu nedenle alternatif arayışına girdiğini kaydetti.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurt, İnşaatlardaki beton uygulamalarının ülke ekonomisine milyarlarca dolar zarar verdiğini ifade ederek sürdürülebilir bir çevre için artık betonsuz inşaat yöntemlerin oluşturulması gerektiğini aktardı.

Türkiye'de 20 milyon civarı konut bulunduğunu ve bu konutların 7 milyonunun dönüştürülmesi gerektiğine dikkati çeken Özyurt, sektörün toplam yapı stokunun 3'te birinin yıkılması gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Özyurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beton binaların ömrü kısa, betonarme bir bina 60 yılda ölüyor. Betonun geri dönüşümü de yok. Betonarme binaların ekonomiye milyarlarca dolar zararı var. Artık betondan vazgeçmeli, alternatif ürünlere yönelmeliyiz. En güzel alternatif de çeliktir. Bundan sonra binalarda beton daha az kullanılacak ya da hiç kullanılmayacak. Çelik daha fazla tercih edilecek. Şu anda çelik evlere doğru yöneliş var. Çevreci sistemler, arıtma sistemleri, güneş panelleri, prefabrik, hızlı ve ekonomik çözümlerle konut üretilecek. Ayrıca sadece konut değil, atölyeler, imalathaneler ve sanayi tesisleri üretimlerinde de çelik kullanımı tercih edilecek.

Sektör gelecekte bilim kurguyu andıran gelişmelere sahne olacak. Örneğin, inşaat atıklarıyla değerli bir kaynak yaratmak öncelikli olacak. Organik atık ve mantar sporlarıyla yetiştirilebilecek yapı malzemeleri geliştirilmesi ve eski nesil bir binanın atığının yeniden kullanılarak, yeni nesil binalar için malzemeye dönüştürülmesi mümkün olacak. Plastikten sürdürülebilir yollar oluşturmak için plastik atıkları kullanan ülkeler var. Hollanda'da plastik atıklarından bisiklet yollarının yapılması konuşuluyor, hatta denemeler başladı. Bizim de bu gelişmelere paralel davranmamız gerekecek."