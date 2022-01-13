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İnşaat sektörü pandemide ihracata yöneldi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, pandemi döneminde inşaat sektörünün ihracata yöneldiğini belirterek, “BTSO olarak ihracatı artırmak hedefiyle İnşaat ve Yapı Malzemeleri sektöründe UR-GE projemizi başlattık. Müşavirlik ve müteahhitlik hizmeti veren firmalarımız için de HİSER projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Ekonomi 13.01.2022, 13:59
İnşaat sektörü pandemide ihracata yöneldi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, pandemi döneminde inşaat sektörünün ihracata yöneldiğini belirterek, “BTSO olarak ihracatı artırmak hedefiyle İnşaat ve Yapı Malzemeleri sektöründe UR-GE projemizi başlattık. Müşavirlik ve müteahhitlik hizmeti veren firmalarımız için de HİSER projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

BTSO inşaat ve gayrimenkul sektörü meslek komitelerinin ortak istişare toplantısı BTSO Mutfak Akademi Uygulama Restoranı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ile BTSO Meclis ve Komite üyeleri katıldı. Pandemi ve artan inşaat maliyetlerinden olumsuz etkilenen inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri, 2021 yılını değerlendirirken, 2022’ye ilişkin beklentilerini paylaştı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, inşaat sektöründe 2018 yılında başlayan krizin pandemi ile birlikte daha da derinleştiğini söyledi. Geçen yıl Haziran ayından itibaren kademeli olarak başlayan tam açılma ve sonbaharda yaşanan talep artışının birçok sektörü olumlu etkilediğini ancak inşaat ve konut sektörlerinde performansın görece zayıf kaldığını ifade eden Şenocak, “İç piyasada sektörümüz ve tüketiciler için sunulacak olan ilave destekler, dış piyasada ise tedarik süreçlerinin normalleşmesi ve oluşacak muhtemel fırsatların iyi değerlendirilmesi halinde sektör olarak 2022 yılında kayıplarımızı telafi edebileceğimize inanıyorum.” dedi.

Pandemide inşaat sektörünün ihracata ağırlık verdiğini belirten Şenocak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu dönemde ihracatımızın artması sevindirici olsa da iç piyasada malzeme tedariğinde bazı sıkıntılar yaşadık. Yeni yatırımlarla bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyoruz. BTSO olarak bizler de ihracatı artırmak hedefiyle inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe UR-GE projemizi başlattık. Bu yıl mart ayında ilk yurt dışı faaliyetimizi gerçekleştireğiz. Yine müşavirlik ve müteahhitlik hizmeti veren firmalarımız için de HİSER projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ticaret Bakanlığımıza başvurumuzu yaptık. Projelerimize verdikleri destek için tüm komite üyelerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”

Kentsel dönüşüm ilkeleri raporu büyük yankı oluşturdu

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, konsey ve komitelerin pandeminin ortaya çıktığı ilk günden bu yana çözüm odaklı yoğun bir çalışma sergilediğini söyledi. İnşaat ve konut sektöründe yaşanan sorunların çözümüne yönelik hem fiziki hem de online onlarca toplantı düzenlediklerini belirten Tuğcu, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank başta olmak üzere çok sayıda önemli ismi toplantılarımızda ağırladık. İnşaat sektörümüzü yakından ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerle alakalı komitelerimizden gelen görüşleri TOBB ve ilgili kurumlara aktardık. Ortak çalışma kültürümüzün önemli bir çıktısı olarak hazırladığımız Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporumuz kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.” dedi.

56. Meslek Komitesi Başkanı Raşit Tuna, yapı denetim konusunda yıllar bazında mevzuatın değişmesinden kaynaklanan sorunları istişare kültürü ile çözüme kavuşturmak adına bir komisyon oluşturduklarını söyledi. Tuna ayrıca 1/100.000 ölçekli plana ilişkin de şunları söyledi: “2009’da başlayan bu süreç hala Bursa için netleşmedi. Bu zamana kadar kentin tamamen korumacı bir yaklaşım içerisinde sabit kalması ve mevcut durumun çözülmesi için bir yaklaşım var. Ancak kentin gelişmesi ile ilgili bir şeyler yapılmalı. Bu noktada kamu kurumları ile aynı masada istişare edebilirsek daha hızlı yol alabiliriz.”

“Piyasalarda taşların yerine oturmasını bekliyoruz”

23. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Demir, müteahhitler olarak piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanmasını beklediklerini ifade etti. Demir, “Geçmişte 5-10 yıllık planlar yapabiliyorken şu anda önümüzü görmekte güçlük çekiyoruz. Maliyetler çok hızlı değişkenlik gösteriyor. Faiz, enflasyon ve döviz kurlarında denge sağlanmasını, piyasalarda taşların yerine oturmasını bekliyoruz.” dedi.

Dövizdeki düşüş henüz fiyatlara yansımadı

22. Meslek Komitesi Başkanı Serkan Saltık, döviz kurlarındaki düşüşün demir dışında henüz girdi maliyetlerine yansımadığını söyledi.

24. Meslek Komitesi Kemal Cüneyt Erdem ise müteahhitler için devam eden işlerde fiyat farkı ve fesih kararnamesi çıkarılması talebinde bulundu.

54. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Topuz, gayrimenkul sektörü olarak döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı rapor sonucuna ulaşmakta zorluk yaşadıklarını söyledi. Bankaların konut satışlarındaki uygulamalarına da değinen Mehmet Topuz, “Sıfır konut satışlarında devlet bankalarında faiz indiriminden faydalanmak mümkün. Ancak kat karşılığı anlaşma neticesinde kat irtifakı tapusu yer sahibine verilmişse indirimden yararlanılamıyor. Bunu gündeme getirip, çözüme kavuşturmalıyız.” diye konuştu.

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