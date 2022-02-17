İnşaat sektörü 2022’ye yavaş başladı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2022 Ocak Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, aralık ayına kıyasla faaliyette sınırlı bir gerileme görünmektedir. Buna rağmen faaliyet son 20 ayın en düşük değerini almıştır. Beklenti ve Güven Endeksi değerlerinde bir gerileme söz konusu değildir. Birleşik Beton Endeksi, geçtiğimiz yılın aralık ayı ile aynı değerde kalmıştır.

Geçen yılın aynı ayına göre baktığımızda ise ocak ayında bütün endekslerde ciddi bir gerileme görülmektedir. Beklenti en fazla daralan endeks olmuştur. Güven Endeksi en fazla daralan ikinci endekstir. Faaliyette sınırlı gerileme görülmektedir.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Özellikle maliyet enflasyonu ile yükselen inşaat maliyetleri yeni üretilen konut talebini ister istemez baskılamaktadır. Tarihsel veriler, tüketicilerin konut kredisi kullanmakta istekli olmadıkları dönemde ikinci el konuta ilgi gösterdiklerini göstermektedir. 2021 yılının son iki ayında banka kredisi ile alınan ikinci el konut sayısı artmasına rağmen yılın tamamında yeni konutlara talebin düşük kalmasının arkasında yatan nedenlerin başında inşaat maliyetlerindeki yükseliş gelmektedir. Aynı zamanda kamu bankaları üzerinden kullandırılan düşük faizli konut kredisi ilgi görmesine rağmen özel bankaların konut kredisinde faiz indiriminde istekli olmamaları, ekonomideki likidite sıkıntısı ve maliyet artışları, yeni yapılan konutların satışında daralma meydana getirmiştir. ” diye konuştu.

“İnşaat sektöründeki dengeli büyüme, öngörülebilirlik ve stabilizasyon ile mümkün olacaktır.”

Tüketicinin konut talebi için satın alma gücünü muhafaza etmesinin, ekonomik stabilizasyonun ve öngörülebilirliğin kritik etmenler olduğunu vurgulayan Yavuz Işık “Yalnızca kamu bankaları ile değil aynı zamanda özel bankaların da bu sürece destek vermesi sonrasında inşaat sektörü yeniden hareketlenebilecektir. İnşaat sektöründeki dengeli büyüme, öngörülebilirlik ve stabilizasyon ile mümkün olacaktır.” dedi.