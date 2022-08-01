"İnşaat projeleri peyzaj ile değer kazanıyor"

İnşaat şirketlerinin gerçekleştirdikleri projelerde şık ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Nil Peyzaj’ın Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Dikici, "Mimari projelerde bahçe peyzajı her geçen gün daha da önem kazanıyor" dedi.

İnşaat şirketleri gerçekleştirdikleri projelerde hem şık hem sağlıklı yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. Mimari projelerde bahçe peyzajı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bahçe peyzajı konusunda Türkiye’nin önemli firmalarından Nil Peyzaj’ın Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Dikici, geleceğin mekanlarını oluştururken güvenlik, sağlık ve konforu ön planda tuttuklarını söyledi.

Farklı mekanlara farklı peyzaj tasarımı çözümleri sunduklarını söyleyen Dikici, sektörün mimari projelerde her geçen gün daha çok önem kazandığını belirtti. İnşaat projelerinde peyzaj çalışmaları yapılırken, kültürel ve doğal değerleri koruyarak, sürdürülebilirlik adına ekolojik dengeyi bozmayan peyzaj tasarımları yapılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Dikici, konut projelerinin peyzajları insanların yeşil alanlara olan özlemlerini giderip doğayla olan bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. Konuta estetik ve fonksiyonel bir değer kazandırıldığını belirten Dikici, "Özellikle çocuklu aileler çocuklarını yeşil alanda büyütmek istemektedir. Konut ve çevresinin fiziksel özellikleri, yaşam kalitesinin göstergelerinden sayılmaktadır. Çevresi iyi düzenlenmiş bir konut, yaşam kalitesini arttırırken, ailelerin komşuluk ilişkilerini güçlendirmektedir. Kısaca, insanlar konut projelerini tercih ederken, ilgili mimari projenin peyzajı, satın alma kararlarında önemli bir etken oluşturuyor" dedi.