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İnşaat malzemeleri sanayisi 2021’e sınırlı bir ihracat artışı ile başladı

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ocak 2021 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayisi yeni yıla sınırlı bir ihracat artışı ile başladı. İhracat 2021 yılı ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 3,7 artarak 1,82 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracat ortalama birim fiyatı ise 2020 yılı ocak ayında 0,37 dolar/kg iken 2021 yılı ocak ayında 0,43 dolara yükseldi.

Ekonomi 10.03.2021, 10:28
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İnşaat malzemeleri sanayisi 2021’e sınırlı bir ihracat artışı ile başladı

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2021 yılı ocak ayı sonuçları açıklandı. Dış Ticaret Endeksi’nde şu bilgiler yer aldı: Pazarlarda uygulanan kısıtlama önlemleri ve sert hava koşulları ihracat performansını yeni yılın başlangıcında zayıflattı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2021 yılı ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 3,7 artarak 1,82 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

2021 yılı ocak ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak geçen yılın ocak ayına göre yüzde 12,4 gerileme gösterdi. 2020 yılı ocak ayında 4 milyon 761 bin 690 ton olan ihracat 2021 yılı ocak ayında 4 milyon 172 bin 743 tona indi. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı mevsimselliğin de etkisi ile yeni yıla zayıf bir büyüme performansı ile başladı. İnşaat malzemeleri sanayisi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı ise ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yükseldi. 2020 yılı ocak ayında 0,37 dolar/kg olan ihracat birim fiyatı 2021 yılı ocak ayında artış gösterdi ve 0,43 dolar/kg oldu. Küresel emtia fiyatlarındaki artış etkisini gösterdi.   

2021 yılı ocak ayında inşaat malzemeleri ithalatı değer olarak geçen yılın ocak ayına göre yüzde 3,5 artarak 616 milyon dolar oldu. Geçen yılın son üç ayına göre ise ithalat geriledi. 2021 yılı ocak ayında inşaat malzemeleri ithalatı miktar olarak geçen yılın ocak ayına göre yüzde 7,8 yükseldi. Göreceli canlı devam eden inşaat sektörü faaliyetlerine bağlı olarak ithalat yeni yıla da artış ile başladı. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2020 yılı ocak ayında 2,46 dolar/kg iken 2021 yılı ocak ayında 2,54 dolar/kg oldu. İthalat birim fiyatları da küresel emtia fiyatlarının artışlarından etkilendi.   

Küresel ölçekte aşılama alanındaki iyimserliğin artmasına rağmen birçok pazarda uygulanan kısıtlama önlemleri ile inşaat malzemeleri dış ticareti yeni yıla ılımlı bir büyüme temposu ile başladı.   

Ocak ayı ihracatında alt sektörlerde farklılık yaşandı

2021 yılı ocak ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla farklılıklar gösterdi. Değer ve miktar olarak ihracatta eğilim farklı yönlerde oldu. 2021 yılı ocak ayında 8 alt ürün grubundan 4’ünün ortalama ihracat birim fiyatları 2020 yılı ocak ayına göre yükseldi. 2 ürün grubunda ihracat birim fiyatları düştü.  2 ürün grubunda ise fiyatlar değişmedi. Ocak ayında mineral ürünler ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 15 arttı. Demir çelik ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 12,7 yükseldi. Prefabrik yapıların ortalama ihracat birim fiyatı ocak ayında yüzde 12 düştü. Metal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 1,6 geriledi.    

2021 yılının ocak ayında 8 alt ürün grubunun 5’inde ihracat miktar olarak geçen yılın ocak ayının üzerinde gerçekleşti. 2021 yılı ocak ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 31 ile yalıtım malzemelerinde ve yüzde 16,5 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşti. Miktar olarak önemli düşüş yüzde 15,6 ile demir çelik ürünlerinde yaşandı. 

2021 yılının ocak ayında 8 alt ürün grubunun 5’inde ihracat değer olarak yükseldi. Değer olarak önemli artışların gerçekleştiği 2021 yılı ocak ayında en yüksek ihracat artışı yüzde 31,4 yalıtım malzemelerinde ve yüzde 16,9 ile elektrik malzemeleri ve teçhizatında gerçekleşti. Değer olarak ihracatın en çok gerilediği ürün grubu ise prefabrik yapılar oldu. 

Türkiye sanayi ihracatı 2021’e zayıf bir performans ile başladı             

2021 yılı ocak ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 0,3 geriledi. Ocak ayında mevsimsellik ve küresel pazarlarda uygulanan kısıtlama önlemleri, ihracatı olumsuz etkiledi. Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak 2021 yılının ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 1,4 düştü. Sanayi ihracatı miktar olarak da yeni yıla gerileme ile başladı. Yeni yılın ilk ayında sanayi ihracatı değer ve miktar olarak son ayların en düşük aylık ihracatı oldu. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları 2020 yılı ocak ayında 1,28 dolar/kg iken, 2021 yılı ocak ayında 1,29 dolar/kg oldu.  2021 yılı ocak ayı sanayi ortalama ihracat birim fiyatları 2020 yılı aralık ayına göre ise 0,07 dolar/kg geriledi. 2020 yılı aralık ayı ortalama ihracat birim fiyatı 1,36 dolar/kg olarak gerçekleşmişti.       

İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2021 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 1,1 düştü. İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin ihracat ortalama birim fiyatı 2020 yılı ocak ayında 2,37 dolar/kg iken 2021 yılı ocak ayında 2,10 dolar/kg oldu. Küresel ölçekte emtia ve sanayi malı fiyat artışlarına karşın Türkiye’nin sanayi ihracat birim fiyatı ocak ayında düşüş gösterdi. 

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