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İnşaat malzemeleri ihracatı martta rekor tazeledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Dış Ticaret Endeksi sonuçlarına göre mart ayında hem aylık hem de yıllık olarak inşaat malzemeleri ihracatında çifte rekora imza atıldı. Yapı sektörünün dış ticaretteki nabzını tutan raporda, Rusya-Ukrayna savaşının olası etkilerinin önümüzdeki aylarda görüleceği vurgulanırken, birim fiyatlardaki artışın ihracata katkı sağladığı belirtildi.

Ekonomi 09.05.2022, 10:31
İnşaat malzemeleri ihracatı martta rekor tazeledi

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi mart ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yüksek performansını sürdüren inşaat malzemeleri sanayisi, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı yeni koşulların getirdiği ilave taleple birlikte mart ayında 3,33 milyar dolara ulaşarak endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılından bu yana tarihin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Yıllık (son 12 aylık) ihracat ise mart ayı sonunda 33 milyar doları aştı ve yine endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılından bu yana bir başka rekor olarak tarihe geçti. Devam eden savaşının ihracat üzerindeki olası etkilerinin önümüzdeki aylarda da görülmesi bekleniyor.

Rapora göre, pazarlardaki belirsizliklere rağmen Türkiye’ye yönelik ilave ihracat talebi mart ayında da sürdü. İhracat bu yıl miktar olarak yüksek seviyede gerçekleşse de geçen yıl mart ayının yüzde 3,7 altında kalarak 5,7 milyon ton oldu. Yıllık (son 12 aylık) ihracat ise miktar olarak 65,1 milyon tona çıktı. İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı mart ayında geçen yılın mart ayına göre yüzde 41,5 oranında artarak, 0,41 dolar/kg’dan 0,58 dolar/kg seviyesine yükseldi. Böylece ihracat birim fiyatı yıllık ortalaması da 0,51 dolar/kg seviyesine çıktı.   

2022 yılı mart ayında inşaat malzemeleri ithalatı, yükselen risklere karşın geçen yıla göre yüzde 15,7 artış kaydederek 943 milyon dolara ulaştı. Mart ayında 316 bin 957 ton ile 2018 yılı mayıs ayı sonrası en yüksek ithalat gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı aylık ortalaması 3 dolar seviyesi yakınında kalarak mart ayında 2,98 dolar/kg oldu.

Alt sektörlerde yükselen ihracat birim fiyatları rekorları destekledi   

İnşaat malzemeleri ihracat performansının alt sektörler itibarıyla geçen yılın mart ayına göre güçlendiği görüldü. Değer olarak gerçekleşen artışlar daha çok birim fiyatlardaki yükselişten kaynaklanırken, miktar olarak ise artışların yavaşlamaya başladığı izlendi.

Mart ayında sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat birim fiyatları küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artışların da etkisiyle geçen yıla göre oldukça yükseldi. Demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın mart ayına göre yüzde 28,4, mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 26,8 oranında arttı. Prefabrik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 48,5, ağaç ve ahşap ürünlerin yüzde 32,8 ve metal bazlı ürünlerin yüzde 35,7 oranında yükseldi.    

Alt ürün gruplarından üçünde ihracat, miktar olarak geçen yılın mart ayına göre artış gösterdi. Miktar artışlarında geçen yılın ilk aylarında gerçekleşen artışların baz etkileri görülmeye başladı. Beş alt üründe ise miktar olarak gerileme yaşandı. 2022 yılı mart ayında ihracat artışları demir çelik ürünlerinde yüzde 17,1, metal bazlı ürünlerde yüzde 25,1 ve yalıtım malzemelerinde ise yüzde 44,6 oldu. Mineral, taş ve toprak ürünlerin ihracatı miktar olarak yüzde 10,8 oranında geriledi.  

2022 yılının mart ayında sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak önemli oranda yükseldi. En yüksek ihracat değer artışı yüzde 70 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşti. Demir çelik ürünlerinde yüzde 50,1, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 31,6, yalıtım malzemelerinde yüzde 46,7 ve prefabrik ürünlerde ise yüzde 26,5 oranında ihracat değeri arttı.           

Türkiye sanayi ihracatı performansı mart ayında hızlandı  

Yeni yıldan itibaren yükselen Türk sanayi mallarına yönelik ilave talebin bir sonucu olarak, mart ayında yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldı. 2022 yılı mart ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak 17,16 milyar dolara yükselerek aylık rekorunu kırdı.  Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı da miktar olarak 10,05 milyon ton ile önceki aylara göre mart ayında yükseliş kaydetti. Bu ayda ortalama ihracat birim fiyatları yüksekliğini koruyarak Rusya-Ukrayna savaşına rağmen ihracata katkısını sürdürdü. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyat 2021 yılı mart ayında 1,44 dolar/kg iken, 2022 yılı mart ayında 1,71 dolar/kg oldu. Birim fiyatların artışında küresel ölçekte emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artış belirleyici olurken, devam eden savaş, fiyatları yukarı yönlü baskılıyor. Rusya-Ukrayna savaşının sanayi malı ihracatına olası etkilerinin önümüzdeki aylarda görülebileceği değerlendiriliyor.

#inşaat #malzeme #imsad
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