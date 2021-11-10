İnşaat malzemeleri ihracatı ilk kez 3 milyar doları aştı

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ne göre eylül ayında inşaat malzemeleri ihracatından iki yeni rekor geldi. Eylül ayında değer ve miktar olarak endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti ve 3,11 milyar dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayi aylık ihracatı 3 milyar dolar seviyesini endeks tarihinde ilk kez eylül ayında aştı. İnşaat malzemeleri ihracatının miktar olarak da 5,98 milyon ton olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı eylül ayında geçen yılın eylül ayına göre yüzde 48,6 arttı. 2020 yılı eylül ayında 0,35 dolar/kg olan ortalama ihracat birim fiyatı, 2021 yılı eylül ayında 0,52 dolar/kg seviyesine çıktı.

2021 yılı eylül ayında inşaat malzemeleri ithalatı 723 milyon dolar ve 225 bin 207 ton seviyelerinde gerçekleşti. İthalat bir önceki ağustos ayına göre sınırlı ölçüde geriledi. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2021 yılı eylül ayında 3,21 dolar/kg seviyesine çıktı. Bu endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ortalama ithalat birim fiyatı oldu.

Küresel tedarik zincirlerindeki değişim Türkiye’ye yönelik inşaat malzemeleri talebini artırıyor. Türkiye özellikle Avrupa kaynaklı ilave bir talep görüyor. Avrupa pazarlarındaki yavaşlamaya rağmen Türkiye ihracatını artırıyor. Küresel emtia fiyatları artışı da birçok inşaat malzemesinin ihracat birim fiyatını yükseltiyor. Bu eğilimlerin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Alt sektörlerde ihracat birim fiyatları yükseldi

2021 Eylül ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla kuvvetli gerçekleşti. Alt sektörlerde birbirlerine benzer eğilimler yaşandı. Miktar, değer ve birim fiyatlar olarak ihracatta eğilimler genellikle artış yönünde oldu. Eylül ayında hem talep artışı hem de küresel fiyat artışları alt sektörlerin ihracatlarına olumlu yansıdı.

2021 Eylül ayında 8 alt ürün grubunun 6’sında ihracat birim fiyatları 2020 Eylül ayına göre yükseldi. 2021 Eylül ayında demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,4 yükseldi. Mineral, taş ve toprak ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 arttı. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 26,5, ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 24,6, kimyasal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 26,5 yükseldi.

2021 Eylül ayında 8 alt ürün grubunun 5’inde ihracat miktar olarak geçen yılın eylül ayının üzerinde gerçekleşti. Miktar olarak çok önemli artışlar yaşandı. 2021 Eylül ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 57,5 ile yalıtım malzemelerinde gerçekleşti. Metal bazlı ürünler ihracat miktar artışı yüzde 38,5, demir çelik ürünlerinde yüzde 32,2, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 24,8 oldu.

2021 Eylül ayında 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracat değer olarak yükseldi. Değer olarak önemli artışların gerçekleştiği eylülde yaşanan yüksek artışlarda baz etkisi ile fiyat artışları da etkili oldu. 2021 Eylül ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 101,1 ile demir çelik ürünlerinde gerçekleşti. Eylül ayında değer olarak ihracat artışı metal bazlı ürünlerde 66,6 olarak gerçekleşti. Aylık değer artışları ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 54,8 ve yalıtım malzemelerinde yüzde 43,9 oldu.

Türkiye sanayi ihracatı da eylülde en yüksek seviyesinde gerçekleşti

Türkiye sanayi ihracatı eylül ayında yüksek bir performans gösterdi. Eylül ayında sanayi malı ihracatı 15,87 milyar dolar oldu ve tarihin en yüksek aylık sanayi malı ihracatı gerçekleşti. 2021 Eylül ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki ağustos ayına göre yüzde 9,7 arttı. Eylül ayında küresel pazarlarda talep artışı yavaşlayarak devam etti. Türkiye ise ilave talep artışı ile karşılaştı. Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2021 Eylül ayında bir önceki ağustos ayına göre yüzde 5,1 yükseldi. Eylül ayında sanayi ihracatı miktar olarak da ivme kazandı. Eylül ayında ihracat birim fiyatları hissedilir ölçüde yükseldi. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları 2021 yılı ağustos ayında 1,47 dolar/kg iken, 2021 yılı eylül ayında 1,53 dolar/kg oldu. Eylül ayında ihracat birim fiyatı yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İhracat birim fiyatlarının artışında küresel ölçekte emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artış da etkili oldu.