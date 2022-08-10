İnşaat maliyeti Haziran’da iki kat arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,87 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı haziran ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,16, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,59, işçilik endeksi yüzde 45,67 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 101,79, aylık yüzde 2,58 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,08, işçilik endeksi yüzde 0,68 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 124,22, işçilik endeksi yüzde 45,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 124,27, aylık yüzde 6,31 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,51, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 151,73, işçilik endeksi yüzde 46,77 arttı.