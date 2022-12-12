İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 117,07 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,07 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,07 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,88, işçilik endeksi yüzde 1,94 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,41, işçilik endeksi yüzde 85,65 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 114,49, aylık yüzde 3,11 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,49, işçilik endeksi yüzde 1,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 125,08, işçilik endeksi yüzde 85,84 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 125,83, aylık yüzde 4,48 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,48; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,12; işçilik endeksi yüzde 2,07 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 139,40, işçilik endeksi yüzde 84,93 arttı.