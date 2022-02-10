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İnşaat işçiliğinden patronluğa yükseldi, şirketi Kanada’da en başarılı 50 şirket arasına girdi

Kanada’da iş yaşamına sıvacı olarak başladığı inşaat şirketi Van Horne şirketini satın alıp, Kanada’nın en başarılı 50 şirketi arasına sokan Bingöllü Fesih Zeki Mert başarılarıyla göz dolduruyor.

Ekonomi 10.02.2022, 15:37
İnşaat işçiliğinden patronluğa yükseldi, şirketi Kanada’da en başarılı 50 şirket arasına girdi

Kanada’da iş yaşamına sıvacı olarak başladığı inşaat şirketi Van Horne şirketini satın alıp, Kanada’nın en başarılı 50 şirketi arasına sokan Bingöllü Fesih Zeki Mert başarılarıyla göz dolduruyor.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde doğan ve ilköğretimini memleketinde, lise eğitimini ise Malatya’da tamamlayan Fesih Zeki Mert, çalışmak için gittiği Kanada’da en başarılı iş adamları arasına girmeyi başardı. Sıva işçisi olarak girdiği Van Horne şirketinin 12 yıl sonra bütün hisselerini alan Mert, kısa bir süre içerisinde şirketi Kanada’nın en başarılı 50 şirketi listesine taşıdı. Adeta Kanada’yı yeniden inşa eden Fesih Zeki Mert, bu başarısını şimdi de Türkiye’de hayata geçirme kararı aldı. Başarılı iş insanı başta memleketi Bingöl olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde yapılar inşa ederken, turizm ve farklı iş kollarında da fizibilite çalışmalarını sürdürüyor.

Kanada’yı yeniden inşa ediyor

Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Kanada’nın birçok kamu kurumunun yapılarının inşasını üstlenen Mert, kısa sürede ülkenin en başarılı iş adamları ödüllerine de layık görüldü. Türk iş adamı Fesih Zeki Mert, başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. İnşaat işçisi olarak girdiği şirkette daha sonra taşeron hizmeti vermeye başladığını belirten Mert, İtalyan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hizmetin karşılığını hisse olarak aldığını ifade etti. 11-12 yıl gibi kısa bir sürede önemli başarılara imza atan Mert, daha sonra şirketin hisselerinin tamamının da sahibi oldu.

"Başarının sırrı iş planı ve disiplin"

Başarısının sırrını iş planı ve disiplinli çalışmaya bağlayan Mert, “Bazen günlerce aç kaldım, bazen de emeğimin karşılığını alamadım ama pes etmedim, enerjimi kaybetmedim ve kişiliğimden ödün vermedim. Böyle bir azmin ve sabrın sonunda Allah yeni yeni kapılar açtı. 2007’de ilk hissesini satın aldığım Van Horne şirketi, 2008-2009 yılında Kanada’da en hızlı büyüyen 50 şirket arasına girmeyi başardı” diye konuştu.

“Öncelikle hayal edin”

Girişimci olmak isteyen gençlere seslenen başarılı iş adamı Mert, “Öncelikle hayal edin. Ne kadar büyük olursa olsun hayalini kurun önce. Ben bir işe başlarken önce hayal ediyorum, sonra planlıyorum. Uygulamaya geçerken ise yürüdüğüm yol ister güneşli olsun, ister yağmurlu olsun asla ama asla yolumdan vazgeçmiyorum. Kendisine inanan insan, hedefine odaklanan insan bu hayatta başarısız olmaz. Başarısızlık bile tecrübedir, bunu kesinlikle unutmayın” dedi.

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