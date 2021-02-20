banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Taziye evleri vaka sayılarını artırıyor
Taziye evleri vaka sayılarını artırıyor
Amerikalılar Türk zeytinyağına bayıldı...
Amerikalılar Türk zeytinyağına bayıldı...
İstanbul kısıtlamaların azalmasına hazır
İstanbul kısıtlamaların azalmasına hazır
Ahmet Kural’ın yeniden yargılanmasına başlandı
Ahmet Kural’ın yeniden yargılanmasına başlandı
banner448

İngiltere’ye su içiriyoruz

Doğal su kaynakları açısından zengin bir konuma sahip olan Türkiye, en fazla hazır suyu İngiltere’ye ihraç ediyor. İngiltere’nin yanı sıra Arap ülkeleri de hazır su için Türkiye’nin kapısını çalıyor.

Ekonomi 20.02.2021, 12:05
3
İngiltere’ye su içiriyoruz

Doğal su kaynakları açısından zengin bir konuma sahip olan Türkiye, en fazla hazır suyu İngiltere’ye ihraç ediyor. İngiltere’nin yanı sıra Arap ülkeleri de hazır su için Türkiye’nin kapısını çalıyor.

Doğal su kaynakları açısından çok zengin kaynaklara sahip olan Türkiye’de, Düzce ve Sakarya bölgesi, üretimin önemli bir kısmını sağlıyor. Kaynakları en verimli şekilde kullanmaya özen gösteren üreticiler, iç pazarın yanı sıra, yurt dışına da önemli ihracatlar gerçekleştiriyor. İhracatın en önemli kısmı ise İngiltere’ye gerçekleşiyor. Ülkede içme sularının kötü olması sebebiyle, Türkiye’nin doğal kaynak suları İngilizler tarafından tercih ediliyor. Düzce bölgesinde üretim yapan Asya Su, 16 ülkeye Türkiye’nin doğal kaynak suyunu pazarlıyor.

Avrupa ve Arap ülkelerine su ihracatı

Hazır su sektöründe Türkiye’nin rolünü anlatan Asya Su sahibi Yunus Emre Gülay, teknolojik ve hijyenik olarak en iyi şekilde üretim yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Hali hazırda 16 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Yunus Emre Gülay, “Ağırlıklı İngiltere, Katar, Umman, Bahreyn gibi ülkelere ihracat yapmaktayız. İnşallah yeni yapacağımız yatırımla bu ülke sayılarını arttırıp ihracata katkıda bulunacak hem ülkemize hem de şirketimiz açısından daha güzel günler göreceğimize inanıyoruz. Türkiye kaynak suyu açısından çok zengin bir ülke olabilir fakat doğru kullanımlar olmadığı için insanlar doğru sarfiyatlar yapmadığı için ileriki dönemlerde bizde sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ama kaynakları daha profesyonel bizim gibi ticari işletmeler üretirse daha güzel daha iyi şeyler olacaktır diye umut ediyorum” dedi.

Kaynak sularımız tercih ediliyor

Türkiye’den en çok su alan Avrupa ülkelerinden bir tanesinin İngiltere olduğuna değinen Gülay, “İhracatçı birlikleri verilerine veya gümrük verilerine göre Avrupa, Türkiye’den en çok su alan ülke onların ülkesinde çıkan sular minarelli dediğimiz maden suyu gibi olduğu için bizim kaynak sularımızı tercih ediyorlar. İngiltere bugün Türkiye’den en çok su alan Avrupa ülkelerinden bir tanesi İngiltere’de çeşitli bağlantılar yoluyla büyük firmalar aracılığıyla sevkiyatlar gerçekleştiriyoruz. Kendi markamız oluyor onların dediği markalar oluyor ama ağırlıklı kendi markamızla satıp kendi marka ürünlerimizi arttırmayı tercih ediyoruz” diye konuştu.

Saatte 74 bin şişe üretim

Saatte 74 bin şişe kapasitede üretim yaptıklarını söyleyen Yunus Emre Gülay, “İlerleyen zamanlarda ise saatte 85 bin şişeye çıkacak günlük üretimimiz. Hazır su sektörünün geleceğini şu yönde önemli görüyorum; kaynakların daha düzgün kullanabilmesi için hazır su sektörünün daha büyümesi ve profesyonelleşmesi lazım. Türkiye su sektöründe dünya üzerinde, en düşük maliyetlerle, en düşük ambalajlarla üretim yapılan ülkelerden bir tanesi. Bu da hem çevre açısından hem de piyasadaki petrol türevi ürünler ürettiğimiz için petrol tüketilmesinin daha az olduğundan dolayı bizim ülkemizde daha üst seviyelerde. Avrupa ülkelerinde bunlar farklı kaliteli makinalarla ve tesisatlarla yapıldığı için bir nebze onların gerisindeyiz. Ama o teknolojileri bile buraya getirdiğimizde biz onları da geçebiliyoruz. Bizim üç tane kaynağımız var 12 kilometre yukarıda Kaplandede dağı, Bıçkıbaşı Köyü ve Hızardede mevkilerinde 3 tane ayrı gözümüz var. Topraktan kaynayan suyu orada bir manevra odasında hazneye alıp borularla fabrikaya getiriyoruz. Akabinde de fabrikada topraktan kaynadığı için kumu toprağı tutsun diye filtreden geçiyor ve devletin öngördüğü ozon gazı basıldıktan sonra su içilecek hale geliyor. Su fabrikaya girdikten sonra bütün hatlara gidiyor. Şişirme, dolum, etiketleme ve paketleme makinaları mevcut. Şişirme makinaları şişeleri şişirdikten sonra dolum makinalarına gönderiyor akabinde sular dolduruluyor ve kapaklanıyor. Daha sonra günün tarihi, parti numarası, seri numarası üstüne atılıp etiketlenip çeşitli boyutlarda 12’li 24’lü olacak şekilde paketleniyor” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 25 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Ankara Keçiörengücü 22 37
7. Tuzlaspor 21 37
8. Altınordu 21 37
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Real Betis 24 36
7. Villarreal 23 36
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 24 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16